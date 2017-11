Politi skjøt øksemann i Stavanger - saken henlagt

Foran sjokkerte forbipasserende og kafegjester kom en øksemann mot politibetjenten midt i Stavanger i mai i år. Politibetjenten hadde rett til å skyte ned mannen, mener Spesialenheten.

I et påtalevedtak fra Spesialenheten for politisaker 9. november går det fram at de mener politibetjenten som løsnet skudd mot den 29 år gamle mannen, handlet i tråd med loven.

Spesialenheten mener også at en annen politibetjent som rykket ut på hendelsen, og som er blitt etterforsket for grovt uaktsom tjenestefeil, «ikke kan bebreides for utføringen av tjenesteoppdraget».

Politibetjentene hadde status som mistenkte da de ble avhørt. Nå er saken henlagt som intet straffbart forhold for begge to.

Veivet med øks

Dramaet utspant seg om ettermiddagen 6. mai i år. Mens mange tilbrakte lørdagen utendørs, fikk politiet flere meldinger om den 29 år gamle mannen som befant seg i Stavanger sentrum. Ifølge et vitne skrek han på engelsk og norsk, holdt noe skarpt i hånden og skremte forbipasserende.

Sør-Vest politidistrikts operasjonsleder tenkte ut fra informasjonen som kom inn, at de kunne stå overfor en terrorhandling, og besluttet at patruljene som rykket ut, skulle bevæpne seg, ifølge vedtaket.

I sentrum fikk den ene politibetjenten etter hvert øye på 29-åringen. Mannen beveget seg nedover til høyre for Café Sting, som hadde mange gjester på sin uteservering. Ved det nærliggende Valbergtårnet var det også mye folk, blant dem flere konfirmasjonsgjester som skulle fotograferes.

Politibetjenten ville derfor få kontroll på mannen så raskt som mulig, ifølge vedtaket. Mens han fortsatt hadde pistolen sin i hylster, ropte han «bevæpnet politi» mot mannen, som Spesialenheten kaller X.

«X snudde seg mot politibetjent A og beveget seg deretter raskere nedover, før han plutselig snudde og løp mot politibetjent A mens han brølte og hadde øksen hevet over hodet», heter det i beskrivelsen av situasjonen på stedet, som er basert på forklaringer fra vitner, politibetjentene og den 29 år gamle mannen.

Politibetjenten trakk deretter våpen, og sammen med den andre politibetjenten ropte advarte de mannen om at han ville bli skutt dersom han kom mot dem. Etter at mannen på ny løp mot den første politibetjenten, ble han skutt i leggen. Politibetjenten har forklart at avstanden på dette tidspunktet var under tre meter.

Mannen ble senere fraktet til Stavanger Universitetssykehus, der han ble lagt i kunstig koma og operert.

Nødverge

Spesialenheten mener skuddet ble direkte utløst av at 29-åringen sprang mot den ene politibetjenten, og at lovens vilkår for en nødvergehandling er oppfylt. De mener også at politibetjenten fulgte prinsippene som gjelder for politiets håndtering av skytevåpen, og at politibetjenten ikke gikk utover det som var forsvarlig.

– Ved å rette skuddet mot nedre del av kroppen, søkte han å begrense skadevirkningene mest mulig, skriver Spesialenheten i vedtaket.

– Spesialenheten har etter dette kommet til at politibetjent A handlet lovlig da han løsnet skudd.

Øksemannen ble ifølge politiadvokat Marita Hagen i Sør-Vest politidistrikt siktet for ulovlig bevæpning på offentlig sted og trusler om offentlig tjenestemann. Den 17. oktober ble imidlertid saken henlagt av statsadvokaten fordi det er tvil om mannen er strafferettslig tilregnelig, opplyser Hagen til VG.

VG snakket i mai med en kvinne som hadde varslet politiet om mannen flere ganger. Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Ketil Remman bekreftet den gang at mannen er kjent av politiet i Stavanger fra før.

– Han er straffedømt for noen forhold tidligere, men ingen alvorlige, sa Remman.