Politi på sykkel: Avslørte gulltyver

Da politiet fikk melding om mistenkelige menn på sykkel 1. nyttårsdag, tok en politibetjent med seg en sykkel fra hittegodset på utrykning. Det viste seg å være lurt.

Da politiet klokken 18.40 fikk melding om to mistenkelige menn utenfor en privat bolig i Hafrsfjord, rykket de ut med flere patruljer.

– Det var anmeldt flere innbrudd i private boliger i løpet av romjulen. Det var borttatt spesielt mye smykker. I forbindelse med tyveriene var det snakk om at det var sett sykler, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Cecilie Steen, til VG.

Ifølge meldingen til politiet på 1. nyttårsdag hadde de mistenkelige mennene nettopp stukket av på hver sin sykkel.

En av politibetjentene som rykket ut, tenkte at også han skulle ta med seg en sykkel.

Sykkel fant han blant hittegodset på veien ut til bilen. Han demonterte den kjapt for å få den inn i bilen. Det viste seg å være lurt.

– Jeg måtte bare ta den første og beste sykkelen jeg så, sier politibetjenten, i innlegget politiet har lagt ut på sine Facebook-side.

La seg på hjul

Etter å ha lett etter mennene en stund, så politibetjenten på sykkel en mann like ved Rogaland rideklubb som passet beskrivelsen.

I ren «Pacific Blue»-stil, for dem som husker TV-programmet om sykkelpoliti som patruljerer strendene i Santa Monica i California, la politibetjenten seg på hjul for å ta ham igjen.

SYKKELEN: Det var denne sykkelen politibetjenten fant blant hittegods på politihuset og tok med seg ut på utrykningen. Foto: Politiet

Like etter kom det enda mann syklende. Han passet også beskrivelsen politiet hadde fått.

Politibetjenten prøvde å stoppe dem, men lyktes ikke med det. Han svingte da rundt og ga på etter dem. De mistenkte viste ingen tegn til de at de kom til å stanse.

Etter cirka én kilometer på hjul, fikk politibetjenten hjelp fra en patrulje i bil, og den ene mistenkte ble pågrepet. Den andre mistenkte hadde da kastet fra seg sykkelen og gjemt seg.

Da den syklende politibetjenten så dette, la han på sprang over et gjerde og inn på et jorde. Han klarte å ta igjen den mistenkte, noe som endte i et basketak. Til slutt klarte politibetjenten å sette håndjern på den mistenkte.

STORE VERDIER: Politiet fant store mengder verdisaker i ryggsekkene til de to siktede mennene. Her ligger store mengder smykker som er tatt i beslag i saken. De to siktede mennene erkjenner ikke straffskyld. Foto: Politiet

Ryggsekker fulle av gull

Begge de mistenkte hadde begge ryggsekker fulle av gull da de ble pågrepet, ifølge politiet, og de er nå siktet for grovt heleri og grove tyverier fra privatboliger.

I sekkene lå det verdier til flere hundre tusen kroner, ifølge politiet.

De to mennene erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

– Jeg vil skryte av politibetjenten med sykkelen fordi han tenkte så bra. Det er antagelig det som gjør at vi klarer å komme i posisjon til å finne disse verdiene. Det hele ender med en solskinnshistorie for dem som er blitt frastjålet store verdier, i form av arvegods, bunadssølv, gifteringer og ting med stor affeksjonsverdi i romjulen, sier politiadvokat Steen.

KLOKKER: Det lå også mange klokker i ryggsekkene til de to siktede mennene, ifølge politiet. Mye av verdisakene som ble funnet i mennenes ryggsekk er allerede utlevert til de rettmessige eierne. Foto: , Politiet

Hun sier at mye av verdisakene som mennene hadde på seg, allerede er utlevert til personer som har anmeldt innbrudd.

– Man har funnet smykker fra en lang rekke tyverier i romjulen. Foreløpig gjelder siktelsen mot dem fem grove tyverier og grovt heleri. De ble begge varetektsfengslet onsdag, sier Steen, som er fornøyd med at politiet har fått en god start på etterforskningen av saken.