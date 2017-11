Plaza-kvinnens våpen: Politiet kan ha lett feil sted

Norsk politi kan ha lett feil sted etter pistolen som endte Plaza-kvinnens liv. Våpeneksperter VG har vært i kontakt med, er ikke i tvil om at våpenet er betydelig eldre enn hva politiet har trodd til nå.

– Jeg holder det som helt usannsynlig at denne pistolen skulle være laget i 1990 eller 1991, slik politiet har trodd, sier en våpensamler til VG.

Mannen har brukt mye tid på å granske VGs og politiets bilder av våpenet som tok Plaza-kvinnens liv. Han mener det ikke er en Browning 9mm produsert i Belgia, men en ungarsk kopi, betydelig eldre.

Les også: Plaza-mysteriet: Fått tips om navngitte personer

Trolig er pistolen satt sammen av deler fra flere våpen. I alle fall er løpet byttet ut.

FORFALSKNING: Pistolen ble benyttet da Plaza-kvinnen døde, er stemplet som om den var en ekte Browning Hi Power. Trolig er det en ungarsk kopi fra den kalde krigen, hevder en våpenekspert. Foto: POLITIET

Plaza-kvinnen, eller Jennifer Fergate (21) som var den falske identiteten hennes, ble funnet død i sengen på rom 2805 på Oslo Plaza, pinseaften 1995. I hånden holdt hun en Browning 9mm Hi Power pistol. De tekniske undersøkelsene på Kripos viste at den dødelige kulen som gikk gjennom hodet til den unge, elegante kvinnen, var avfyrt med samme våpen.

Serienummeret var profesjonelt fjernet, men Kripos-ingeniørene klarte å avdekke deler av det.

LØPET ER EKTE: Pipen, eller løpet, på Plaza-pistolen er ekte, mener våpeneksperten. Kripos klarte å få frem deler av serienummeret, som var profesjonelt fjernet. Foto: JANNE MØLLER-HANSEN

Browning-fabrikken utenfor Liége i Belgia opplyste til norsk politi at nummeret viste at pistolen var produsert enten i 1990 eller 1991. Siden deler av nummeret var borte, klarte belgisk politi ikke å finne våpenet i noen våpenregistre, hverken i 1995 eller i 2017, da Oslo politidistrikt gjennomført nye undersøkelser, etter at VG tok saken opp igjen.

Les også: Dødsgåten på Plaza: Vil fastslå alder med ny metode

Browning-fabrikken fikk imidlertid aldri se selve våpenet fra Plaza.

Kald krig



Våpensamleren som VG har vært i kontakt med, er overbevist om at politiet har lett feil sted.

– Dette er en langt eldre pistol, hvor i alle fall pipen (løpet) er byttet ut. En lang rekke elementer underbygger dette, forklarer mannen.



På grunn av våpensamlingen ønsker han av sikkerhetsmessige grunner å være anonym i media. VG har møtt mannen og sett deler av samlingen hans.

– Denne pistolen har alle kjennetegn av å være en kopi produsert av den ungarske fabrikken FEG. Den må være produsert etter 1973. Slitasjen viser at den er langt eldre enn fra 90/91, og den har sannsynligvis vært brukt som militærvåpen, sier eksperten.

– Forfalskningene fra FEG er en del av den kalde krigen. Rundt 1990, da jernteppet var falt, flommet store mengder militære våpen fra østblokken ut på det sivile markedet. Østblokken forsynte også mange stater og frigjøringsbevegelser med våpen, forteller mannen.

Les også: Ny analyse: Plaza-kvinnen kan være tysk

FLERE VARIANTER: Browning 9mm finnes i flere varianter, både ekte og forfalsket. De to pistolene på bordet er ekte.

Våpensamleren har selv flere Browning 9mm. Han forklarer at en pistol for enkelhets skyld kan deles opp i tre deler:

Rammen (skjeftet, mekanismen og den nederste delen av pistolen), sleiden (den øverste delen som beveger seg frem og tilbake) og pipen (det folk flest kaller løpet).

– På et nytt våpen skal alle delene ha samme serienummer. På militære våpen er det vanlig at deler byttes på grunn av slitasje. I dette tilfellet er øvrige serienumre fjernet.

Betydelig slitasje



Slik forklarer våpensamleren hvorfor han er overbevist om at Plaza-pistolen er en ungarsk FEG-kopi som har vært brukt som militærvåpen:

* Den delen av våpenet hvor sikringen sitter, er av en type som FN Browning i Belgia byttet ut på sine originaler på 80-tallet.

* Det halvmåneformede forsiktet indikerer en tjenestepistol som skal trekkes ut av et hylster uten at forsiktet henger seg opp.

* Skjefteplatene i tre er malt svarte, noe som peker i retning av en tjenestepistol. Fabrikken i Belgia gikk hovedsakelig over til skjefteplater i gummi på 80-tallet.

* Foran på avtrekkerbøylen mangler det stemplinger fra inspektøren som kontrollerte pistolen på fabrikken.

* Plaza-pistolen har ikke et eneste av de stemplene som en ekte Browning-pistol skal ha.

* Plaza-pistolen har en ekstra bøsning eller fôring foran på munningen, som gikk ut av produksjon på 80-tallet.

* Både baksiktet og hanen er annerledes enn de som er på de fleste originale Browning-pistolene.

* Finishen på Plaza-pistolen er mer mattsvart, noe som er vanlig på militære våpen. En original Browning ville hatt en annen, mer blåsvart finish.

* Slitasjen på våpenet er betydelig, og er typisk for et våpen som er blitt tatt ut og inn av et skinnhylster mange ganger.

EKTE BROWNING: Denne pistolen er en original Browning Hi Power, produsert i 1982.

Løpet er ekte



Derimot mener våpeneksperten at pipen (løpet) som var på Plaza-pistolen, er ekte.

– Det er liten tvil om at pipen er produsert på Browning-fabrikken i Belgia i 1990 eller 91, slik nummeret tyder på.

– Hvordan har dette våpenet havnet i Norge?

– Det kan ha vært importert til Norge som et utrangert våpen i fullt brukbar stand for å plomberes her. Det kan også ha vært et plombert våpen, hvor enkelte deler er blitt skiftet ut med ikke-plomberte deler. Eller det kan ha vært et våpen som er blitt beslaglagt av norske styrker i Libanon, eller amerikanere i Irak i 1990/91.

KRIGS-BROWNING: Også en ekte Browning, produsert i det okkuperte Belgia under andre verdenskrig. Pistolen har en rekke tyske stemplinger.

Pistolen kan også ha blitt brakt til Norge av Plaza-kvinnen selv eller andre personer, mener våpensamleren.

– Pistolen bærer ikke preg av å være velholdt eller tatt vare på av noen som er vant med å omgås skytevåpen. Det kan peke i retning av et kriminelt miljø, men det blir ren spekulasjon, sier mannen.

Våpeneksperten har utarbeidet en rapport om sine funn, som VG har overlevert Oslo politidistrikt.

Også andre våpeneksperter VG har vært i kontakt med, er av samme oppfatning; Plaza-pistolen er et betydelig eldre våpen.

– Vi noterer oss vurderingene som VGs kilde har gjort, og vil ta dette med oss videre i etterforskningen som nå gjennomføres for å avdekke avdødes identitet. Hvis vi anser det hensiktsmessig å forfølge våpensporet videre, så kan det være aktuelt å få gjennomført ytterligere undersøkelser av våpenet, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs ved Oslo politidistrikt.