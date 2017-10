Partileder bar sverd i valgkampstunt – saken sendt til retten

Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen har ikke betalt forelegget på 8000 kroner for sverdbæring i Oslo under valgkampen.

Dermed har politiet sendt saken til beramming i Oslo tingrett, opplyser de til VG.

Hovedpersonen selv ønsker ikke å kommentere om han kommer til å vedta forelegget før saken havner i retten.

– De rettslige spørsmålene ønsker jeg ikke å uttale meg om. Det har jeg en advokat som tar seg av, sier Lysglimt Johansen når VG ringer.

– Mange har tatt «selfies»

Partilederen har imidlertid ikke fått offentlig oppnevnt noen forsvarer, i tråd med vanlig praksis når en person nekter å vedta et forelegg. En eventuell rettssak kan derfor komme til å foregå uten forsvarer, med mindre Lysglimt Johansen selv engasjerer en advokat.

Hvem denne advokaten er, ønsker han ikke å dele med VG.

– Hvorfor har du ikke betalt forelegget?

– Fordi det er en pyntegjenstand. Sverdet er så butt at det ikke går an å skjære et brød med det engang. Jeg kan ikke forstå annet enn at det hele må være en slags misforståelse, sier han.

OVERRASKET: Hans Lysglimt Johansen hevder en politibetjent først ba han legge sverdet i bilen, hvilket han gjorde. Senere kom politibetjenten tilbake med et forelegg, ifølge partilederen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Det var lørdag 26. august i år, på en valgkampstand i Oslos paradegate Karl Johan, at politiet beslagla Lysglimt Johansens sverd. Det 90 centimeter lange sverdet var med partilederen under hele valgkampen i sommer.

– Veldig mange har holdt sverdet og tatt «selfies» med meg. Jeg var også på «Trygdekontoret» med Thomas Seltzer hos NRK. Ingen reagerte i sikkerhetskontrollen der, fordi det er helt åpenbart for alle at dette er en pyntegjenstand.

– I siktelsen heter det at redskapet er skarpt og egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse?

– Det tror jeg ærlig talt ikke at politiet mener selv engang. Enten er det en misforståelse eller så ønsker de å sende en slags melding. Kanskje det har gått prestisje i det, jeg vet ikke. Politiet burde bruke tiden sin på dem som faktisk går rundt med våpen og er en trussel for folk.

Dagen etter at sverdet ble tatt fra ham, skrev Lysglimt Johansen et innlegg på Facebook. Der skriver han at sverdet har fått navnet «Nothung».

«Hvordan skal jeg nå sløye dragen?! Sverdet, jeg kaller det også Gram og Balmung, er gitt til meg direkte fra Odin selv. Nøyaktig kopi av Snartemosverdet, dog uslipt og ganske ufarlig.»

Risikerer fengsel

Også Max Hermansen, leder i Pegida Norge, ble anmeldt for sverdbæring sammen med Lysglimt Johansen i august, ifølge Dagbladet.

– Jeg svarer ikke lenger «mørkebladet», som er en del av løgnpressen. Dere står ikke på vår side, sa Max Hermansen til avisen den gangen.

EN GARDE: Valgkampstuntet kan komme til å koste partilederen noen tusenlapper. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Dersom Lysglimt Johansen ikke vedtar forelegget før saken havner i Oslo tingrett, bortfaller strafferabatten. Dermed vil det nedlegges påstand om en bot på 9500 kroner, eventuelt fengsel i 19 dager dersom heller ikke denne boten betales. I tillegg kommer saksomkostningene.

– Er dette blitt en prinsippsak for deg?

– Jeg ønsker som sagt ikke å uttale meg om verken boten eller en eventuell rettssak. Hele saken er bare trist, sier partilederen.

PS! Det nasjonalistiske partiet Alliansen fikk 3311 stemmer og dermed en oppslutning på 0,1 prosent ved årets stortingsvalg.