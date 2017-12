Overlege tatt for rattfyll: 130.000 kroner i bot

Overlegen ved et sykehus på Sørlandet, ble tatt kjørende med en promille på 1,3. Retten mente passende bot var 130.000 kroner.

Det var tidligere i høst at overlegen i 50-årene var ute og kjørte med sin personbil.

Da han ble stoppet av politiet viste utåndingsprøvene at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,3.

I retten like før jul erkjente overlegen alt, og han samtykket i tilståelsesdom.

Overlegen har også forklart at han har et alkoholproblem og tok like etter episoden i høst initiativ til behandling.

Han har også gjennomført en personundersøkelse, hvor det er konkludert med at han er egnet for å delta i program mot ruspåvirket kjøring.

I dommen bemerker retten at gjennomføring av programmet så vidt mulig bør søkes samordnet med oppfølgingen av overlegen på behandlingsinstitusjonen hvor han nå tar imot behandling for alkoholproblemer, blant annet for å bedre utsiktene til varig rehabilitering i så stor grad som mulig.

Overlegen har samtykket i en slik reaksjonsform.

Han får en betinget straff på 24 dager og mister førerretten i to år.

Retten setter også straffen for fyllekjøringen til 130. 000 kroner.

Boten for fyllekjøring skal ifølge rettspraksis settes til halvannen brutto månedslønn, og bare unntaksvis være under 10.000 kroner.