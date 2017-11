Overgrepstiltalt trailersjåfør (42): – Jeg fulgte etter dem

OSLO TINGRETT (VG) I over 16 år bar den overgrepstiltalte trailersjåføren (42) på en mørk hemmelighet. Nå sier 42-åringen at han vil skåne ofrene og ta sin straff.

I sal 207 i Oslo tingrett tok den 42 år gamle trailersjåføren fra Romerike plass i vitneboksen tirsdag morgen.

Stemmen var klar og tydelig da han fortalte om overgrepene som fant sted i et skogholt ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo, en sommerkveld i juni 2000.

− Jeg var ute og gikk tur på Romsås. Jeg hadde hørt lastebil gjennom en lang dag og hadde vondt i ryggen. Det var grunnlaget for at jeg var der og gikk, forklarte han.

Juli 2016: I forbindelse med pågripelsen av 42-åringen, tok politiet beslag i nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.

– Jeg erkjenner straffskyld, sa han i retten.



På en lekeplass ved Tiurleiken skole traff han på to småjenter som lekte sammen. Klokken var rundt 20, og sommerferien lå foran dem.

– Fornærmede har ingen skyld

De to fornærmede småjentene gikk etter hvert ned i et skogholt. En av dem har følt skyld for å ha invitert med den overgrepstiltalte trailersjåføren.

− Det er ikke riktig. Hun skal ikke ha noen skyldfølelse. Jeg fulgte etter dem ned i skogen for å passe på at de ikke skadet seg – men så ble det ikke slik jeg hadde tenkt. Det får jeg ikke gjort noe med nå, forklarte han.

Trailersjåføren er i dag 42 år og har selv stiftet egen familie. I retten er 42-åringen tydelig på at han ønsker å bli ferdig med sin forklaring så fort som mulig, for å skåne de to ofrene.

– Husker lite

− Jeg husker lite av det selv. Jeg har jobbet med å prøve og glemme. Jeg husker ikke flere detaljer av hva som skjedde eller hvordan de oppførte seg, svarte 42-åringen.

ÅSTEDET: I et skogholt ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo forgrep trailersjåføren seg mot to mindreårige jenter – en sommerkveld i juni 2000. Foto: Helge Mikalsen

–De var nok ganske redde. Det er noe jeg antar nå. Det skal ikke så mye til å tenke seg til det.

Den middelaldrende trailersjåføren erindret ikke at han har truet med å ta livet av de to småjentene, men er tydelig på at retten kan legge ofrenes forklaring til grunn, nemlig at drapstrusler ble fremsatt.

− Min intensjon er at saken skal gå kjapt og greit for jentene, at vi skal prøve å holde det rolig for jentene. Jeg vil ikke at de skal oppleve alt en gang til, utdypet han.

I rettssal 207 var en av de fornærmede jentene til stede under hele tiltaltes forklaring. Den andre fornærmede orket ikke.

Tiltalt: Jeg var ensom

Statsadvokat Trude Antonsen boret videre i årsaken til overgrepene – og stilte spørsmål om omstendigheter i livet hans kunne ha påvirket de alvorlige handlingene han har erkjent.

− Jeg var antageligvis ganske ensom i en periode der. Jeg hadde venner som hadde flyttet utenlands, og jeg ble sittende igjen ganske alene. Jeg var singel og jobbet mye. Det var ikke noe særlig mer jeg gjorde, forklarte han.

− Hvordan er ditt forhold til små barn? spurte statsadvokaten.

− Jeg har to barn selv og er veldig glad i barn. Jeg vil si at seksualitet til barn ikke er til stede, svarte tiltalte, og avviser blankt at han har seksuelle dragning mot barn.

− Jeg har et godt forhold til barn jeg kjenner.

Da trailersjåføren ble pågrepet 11. juli i fjor, nektet han enhver befatning til den gamle overgrepssaken. Han hevdet at han ikke husket hva saken gjaldt, og at han aldri hadde vært på Romsås.

− Jeg ble overrasket. Jeg klarte ikke å plassere saken i hodet mitt. Jeg husket ikke, forklarte tiltalte i retten.

Forgrep seg – og dro til bestemoren



Statsadvokaten ville vite om årsaken til at trailersjåføren la kortene på bordet i sitt andre politiavhør – siden han da skal ha blitt kjent med at politiet satt på DNA-bevis.

− Jeg hadde tenkt meg om og kommet på hva det gjaldt. Jeg ville ikke nekte. Jeg var konfrontert med at det var funnet noe, men ikke hva det var, forklarte 42-åringen.

− Hvis det ikke var funnet DNA, tror du at du ville ha erkjent? spurte statsadvokaten.

− Ja, svarte han kort, og hevdet samtidig at han har vurdert å melde seg til politiet.

− Jeg har vært inne på tanken, men jeg hadde stiftet egen familie. Jeg vet hva jeg har gjort og må stå for det som er rett. Jeg har ikke fortalt noen om saken.

Ba om unnskyldning



Etter overgrepene dro trailersjåføren hjem til bestemoren sin på Romerike. Hun skal ha reagert på oppførselen hans, men han avviste at det var noe galt.

− Jeg tenkte på hva jeg hadde gjort, og at det absolutt ikke var greit. Jeg har tenkt mye på saken i ettertid, og jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg visste at det var skadelig den gangen, men tenkte ikke på det, forklarte 42-åringen, og hevdet at han har nulltoleranse nå.

Ville lage nettside for pedofile

Trailersjåføren er også tiltalt for besittelse av nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn. 42-åringen har erkjent straffskyld for denne delen av saken.

− Jeg var mest nysgjerrig til å begynne med – på hva det var. Jeg ville se hvor langt overgrepene gikk mot barn. Det var mye lenger enn det jeg hadde tenkt, forklarte han.

Tiltalte hevdet videre at han aldri var redd for at politiet skulle finne billedmaterialet etter at han ble pågrepet i overgrepssaken i fjor sommer.

− Det var ikke noe mer å skjule. Det lille jeg hadde av bilder er jo ingenting, sammenlignet med hva som er på Internett. Jeg søkte bare rundt, og så dukket det opp, fortsatte han.

Ifølge 42-åringen begynte han å laste ned de ulovlige bildene om lag ett år før pågripelsen, altså i løpet av 2015. Han brukte bevisst nettleseren «Tor», som han via nyhetene på TV, fikk vite at alle søk kunne holdes anonymt.

− Det var veldig enkelt å finne frem. Jeg planla å lage en nettside for pedofile for ikke å skade flere barn i den virkelige verden. Jeg så en mulighet for en slik side, men da på den riktige side av loven. Jeg har ikke hatt noen glede av bildene, men jeg var ikke på den riktige siden av loven der og da.

I løpet av etterforskningen har 42-åringen vært i samtaler med to rettsoppnevnte psykiatere. De har konkludert med at han har en pedofil legning.