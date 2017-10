Overgrepsavsløringen: Høyre vil ikke ha australske politimetoder

Mens Høyre sier et klart «nei» til metodene australsk politi brukte for å avsløre overgripere, mener justisministeren fra Frp at de har fått ufortjent mye kritikk.

Det var lørdag 7. oktober at VG kunne fortelle historien om hvordan spesialistgruppen Task Force Argos i australsk politi drev verdens største barneovergrepsforum, «Childs Play», i 11 måneder.

Siden har det blitt kjent at minst 30 nordmenn har vært aktive på forumet, og at én av disse, som skrøt av pågående overgrep, har blitt pågrepet – ikke som følge av den australske politiaksjonen, men fordi VG identifiserte ham og tipset lokalt politi på Vestlandet.

Kripos vil ikke kommentere hvorvidt de har igangsatt eget arbeid i kjølvannet av den australske politiaksjonen. Et bredt spekter av politikere har tidligere uttalt at de vil ha etterforskning.

Høyre: Ikke akseptabel metode



Mens justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har valgt å ikke kritisere australsk politis metodebruk, går nå justispolitisk talsperson i regjeringspartner Høyre, Peter Christian Frølich, ut med et tydelig budskap.

– Jeg er helt sikker på at metodebruken ikke ville vært tillatt i Norge. Jeg skjønner at intensjonen er god, men vi kan ikke akseptere at barn blir så skadelidende på veien. Dette er vanskelig politiarbeid, men de må faktisk finne andre metoder som ikke er så ødeleggende, sier Frølich.

Amundsen sier derimot i en ny uttalelse til VG at han vil gi «politiet enda flere verktøy til å bekjempe kriminalitet som dette, uten at vi samtidig mister av syne de mer problematiske sidene ved slik etterforskning».

– Jeg vil imidlertid legge til at VGs beskrivelse av de metoder australsk politi har benyttet i denne saken ikke finner gjenklang i Norge, skriver Amundsen.

Psykolog: – Politiet bidrar til at flere bli overgripere

VIL ENDRE LOVEN: Justisminister Per-Willy Amundsen vil at politiet skal få et større handlingsrom når det gjelder å etterforske overgrep mot barn på det mørke nettet. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Operasjon Artemis»

«Operasjon Artemis» ble startet i oktober i fjor etter at politiet klarte å pågripe en amerikaner og en kanadier, administratorene av forumet. De oppga sine passord til politiet, slik at Task Force Argos undercover kunne drive forumet videre under deres identiteter.

Målet var å samle informasjon om overgripere og ofre, men forumets grunnleggere hadde lovet de andre brukerne en månedlig statusoppdatering som skulle inkludere overgrepsbilder.

Australsk politi delte derfor videre barneovergrepsbilder som allerede var ute på det såkalt mørke nettet for å ikke bli avslørt som politi, sammen med innlegg som enkelte tolker som oppmuntrende til overgrep.

(Saken fortsetter under videoen.)

Ap enig med Høyre



Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, er helt enig med Høyres Frølich og mener at det er uaktuelt at barn skal brukes som «agn».

– Å dele et overgrepsbilde er et nytt overgrep mot barnet, og kan også bidra til å inspirere eller legitimere nye overgrep for den som mottar bildet. Det er ikke mindre skadelig for et barn om det er politiet eller en overgriper som har delt bildet. Jeg er opprørt over å høre at hvordan politiet i Australia har gått frem. Vi vil ikke ha slike metoder i Norge, uttaler Vågslid.

KREVER HANDLING: Fra venstre Lene Vågslid (Ap), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet). Foto: VG

Vedum: Dypt problematisk



Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at han oppfatter at norsk politi har høy bevissthet rundt seksuelle overgrep.

Australske tilstander vil derimot heller ikke han ha i Norge. Han er enig med Advokatforeningen, som mener australsk politi gjennom sin aktivitet på forumet har fremprovosert kriminelle handlinger.

– Når man jobber undercover vil det alltid finnes gråsoner, men å fremprovosere kriminelle handlinger og videreformidle tidligere kriminelle handlinger gjennom et offentlig finansiert forum, er dypt problematisk, sier Vedum.

Krfs Kjell Ingolf Ropstad er helt enig.

– Vi er alle opptatt av at flest mulig pedofile og overgripere skal bli tatt, men jeg ønsker ikke at dette er metoder norsk politi skal bruke. Det er fordi det langt på vei betyr nye overgrep mot barn, sier han.

Les hele historien her: Slik avslørte VG undercover-operasjonen

Hva med bevisene?



En nært beslektet problemstilling er hva norsk politi skal gjøre om de så skulle motta beviser fra australsk politi som er innhentet ved metodene som er omtalt over – en metode UNICEF mener er et brudd på barnekonvensjonen.

Justisminister Amundsen har uttalt at det i så fall er «australske myndigheter som da har brutt barnekonvensjonen, ikke norske», og at problematisk metode ikke nødvendigvis er et hinder for at man kan bruke bevisene.

– Det er en oppsiktsvekkende uttalelse fra en justisminister. Jeg er uenig i dette. Er bevisene fra utlandet innhentet på en måte som er uforenelig med norsk lov kan de ikke brukes, mener Vågslid i Ap.

– Opp til domstolene



Høyre åpner imidlertid for at bevisene faktisk kan brukes.

– Norsk politi kan under visse omstendigheter bruke ulovlig innhentede bevis lovlig for å straffeforfølge kriminelle. Dette omfattes av bevisavskjæringsreglene som er utviklet gjennom mange års rettspraksis i Norge. Derfor mener jeg dette vil bli et spørsmål som er opp til domstolene å avgjøre, sier Frølich.

KrF og Ropstad inntar en mellomposisjon. Selv om han betrakter metoden som ulovlig, har han full tillit til at norsk politi ikke bryter norsk lov i måten de «behandler» dette på.