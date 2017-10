Ølsmuglingen til Norge har eksplodert de siste årene. Et russetreff trekkes frem som en av årsakene.

Nordmenn drikker stadig mer ulovlig importert øl, viser tall som Bryggeri- og drikkevareforeningen har innhentet fra Tolletaten for de siste 16 årene. Sprit- og vinbeslagene til Norge er stabilt lav, men ølbeslagene er tidoblet.

– Jeg kan bekrefte at ølsmuglingen når nye høyder og bekymringsfulle høyder. Vi har flere store beslag også i 2017, opp mot 22 000 liter øl og mange mellom 2000 og 5000 liter, sier seniorrådgiver Elisabeth Nettum i kontrollavdelingen i Tolletaten til VG.

Hun sier det ikke er tvil om at det er organisert kriminalitet.

– Når kvantumet er så stort i så mange saker, er det ingen tvil om at det dreier seg om organisert kriminalitet, som er ment for videre salg i Norge.

Kilde: Tolletaten/Drikkeglede.no

Advarer unge

Hun sier det ikke er kassen med øl som en nordmann blir tatt med i kontroll, som er den største utfordringen.

– Det er ikke moralsk greit, men i dette perspektivet er den organiserte kriminaliteten farligst: Det hefter stor usikkerhet om hvem som har produsert dette ølet og under hvilke forhold, og vi vil advare unge og andre mot å kjøpe det.

– Det blir anslått at dere bare tar 5–10 prosent av smuglingen?

– Det kan hende det er riktig, men vi vet ikke. Men vi tror at det bare er toppen av isfjellet vi greier å ta.

– Dere greier i stor grad bare å ta sjåførene; få bakmenn?

– Nei, vi samarbeider tett med politiet for å avsløre bakmenn. Vi har gjort flere beslag sammen med politiet hvor vi har avslørt større lagre med øl og andre smuglervarer, sier Nettum, som understreker at de er glade for at spritsmuglingen har holdt seg lav etter metanolskandalen i 2002.

(Artikkelen fortsetter under videoen)



– Stor andel fra Polen

Et bevis på ølsmuglingen dukker opp også etter at ølboksene er drukket opp: Et selskap som også vet mye om det, er Infinitum AS, som håndterer retur av bokser. Svært mange leverer bokser det ikke er pant på, forteller administrerende direktør Kjell Olav Maldum.

– I fjor mottok vi 24 millioner utenlandske bokser, som folk leverte inn. Det er en kraftig økning siden 2015 da vi mottok 21,7 millioner slike bokser og en dobling siden 2012. Og det bare øker. I år ligger vi an til å motta rundt 27,5 millioner bokser.

Han sier det har gått fra mest colabokser, til å bli stadig mer ølbokser.

– Spesielt bokser fra Polen og Øst-Europa. Da vi hadde ansvaret for innsamlingen av ølbokser ved russetreffet på Tryvann i 2015, var en meget stor andel fra Polen, sier han.

ØL-SJEF: Direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, fastslår at det er mafia som bringer ulovlig øl til russen og andre. Foto: Jørgen Braastad , VG

Peker på russen

Så mye taper staten Bryggeri- og drikkevareforeningen har regnet på hva ølsmuglingen betyr økonomisk: Hvis man legger til grunn at tollerne beslaglegger frem prosent av smuglergodset, kommer det over 10 millioner liten illegalt øl inn i landet. Det utgjør ca. seks prosent av all norsk ølproduksjon. Det betyr 200–250 tapte arbeidsplasser, mens staten taper over 390 millioner kroner i avgifter.

Dette blir bekreftet av direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen, som slår fast følgende:

– Russen drakk polsk øl «i bøtter og spann».

– Det er for så vidt ikke så veldig urovekkende at de tidvis nyter billig østeuropeisk øl, selv om det er ulovlig. Det vi er bekymret for, er at ølsmugling til Norge handler om mafia:

– Det er vanskelig å avsløre disse nettverkene, men når vi snakker om opp mot 600.000 liter som er stanset og 24 millioner bokser som er drukket, da handler ikke ølsmuglingen til Norge om at noen har bunkret litt på ferietur eller et ekstra brett fra Strømstad i bånn av seilbåten. Det er internasjonal milliardbusiness som holder liv i kyniske kriminelle nettverk, spesielt i Øst-Europa, sier Nome.

– Og det siste leddet ut til russen eller ungdommen i Oslo eller andre steder, er dessverre blant annet såkalte øl- og spritdrosjer, sier han.

TRE PÅ EN DAG: 16 juli i år tok tollerne ved Svinesund tre semitrailere/varebiler fra Øst-Europa. Samlet fant de 2020 liter alkohol, hvor det meste var øl. Foto: Tolletaten

VG har funnet en tredje kilde som bekrefter at drikking av utenlandsk bokser: Hva som kastes gatelangs:

– Vi gjennom går dette nå, men foreløpig kan jeg si at rundt en tredjedel av drikkevareemballasjen som vi har funnet hittil i år, har utenlands opprinnelse: Polsk, svensk og dansk, sier Lise Gulbransen i Hold Norge Rent, som på ideelt grunnlag rydder opp søppel etter menneskelige griser.