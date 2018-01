BRUMUNDDAL (VG) Blodet som ble funnet halvannen kilometer unna det første blodfunnet, tilhører også savnede Janne Jemtland (36).

Det bekrefter Innlandet politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag etter å ha mottatt analysesvaret fra Oslo Universitetssykehus.

Blodsporene ble funnet i Lillehaugvegen en gang før klokken 16 lørdag, og det nye funnstedet ligger omtrent halvannen kilometer fra stedet der 36-åringens blod tidligere er funnet.

– Det er snakk om cirka like mye blod begge steder. En ikke ubetydelig mengde, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG.

Politiet betegner nå stedene som funnsted 1 og funnsted 2. De vil ikke utelukke noen muligheter og jobber med flere ulike teorier om hva som kan ha skjedd.

Jannes storebror: – Det er noen som skjuler noe

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken.

En av dem at Janne kan ha blitt påkjørt, ettersom blodet på begge steder er funnet i veikanten.

– At et kjøretøy er involvert, er selvsagt en av teoriene vi ser på, sier van der Eynden.

Undersøkte gård i nærheten

Søndag ettermiddag gjennomsøkte politihunder det avsperrede området rundt funnstedet, inkludert en gård som ligger like i nærheten.

– Det er én av flere gårder vi nå undersøker i forbindelse med blodfunnet. Vi søker på gårdsplasser, i hager og alt som ligger i umiddelbar nærhet til det andre funnstedet, sier van der Eynden.

Like før klokken 15.30 begynte en gravemaskin å grave i området der det hele dagen har vært søkt etter Janne.

– Det handler rett og slett om at det er et område med gjødsel der, og så har bonden sagt at han kan søke gjennom det. Da slipper man å vasse gjennom relativt fersk gjødsel, sier innsatsleder Frode Hjulstad til VG.

SØKER: Hunder søker gjennom bygningene på en gård som ligger i nærheten av stedet der det andre blodsporet ble funnet. Foto: Fredrik Solstad , VG

Med unntak av et mindre felt tett på gården som søndag har vært gjennomsøkt med hunder, er hele det nye søkeområdet gjennomsøkt, opplyser innsatslederen.

– Vi kommer til å kunne si oss ferdige med det aktuelle området i løpet av kvelden, sier han.

Tidligere på dagen gikk 23 personer fra Sivilforsvaret manngard gjennom området.

Fire mystiske timer

Det var natt til 29. desember at tobarnsmoren forsvant etter å ha kommet hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal.

Forsvinningen fremstår fremdeles som et mysterium for politiet, som ikke har noen spor etter Jannes bevegelser mellom klokken 2.00 og 5.50, da mobilen hennes ble registrert av en basestasjon i Brumunddal sentrum.

Etterforskningen har gjennom helgen vært konsentrert rundt denne tidsperioden.

– Politiet har mottatt over 60 tips i saken, men ingen av dem er konkrete observasjoner av Jemtland i tidsperioden 02.00 til 05.50 29. desember, sier politiadvokaten.

Politiet vil ikke kommentere om registreringen ble gjort etter aktiv bruk av telefonen.

– Området basestasjonen dekker, gjør at politiet ikke anser blodfunnene og mobilsignalene som motstridende informasjon, sier van der Eynden.

Utvidet søkeområdet

Søndag letes det med uforminsket styrke i området der det nye funnet av blod ble gjort lørdag. Det er 14 minusgrader og delvis dyp snø der 23 personer fra Sivilforsvaret og fem fra politiet gikk manngard søndag formiddag.

– Vi har utvidet søkeområdet noe fra i natt, ettersom det er betydelig enklere å lete i dagslys, sa innsatsleder Frode Hjulstad til VG like før klokken 10.

De siste dagene har det ikke kommet nedbør i området der det letes, men nyttårshelgen kom det snø.

Letemannskapet sjekker derfor grundig i snøen for hver meter de går.

– Det gjør det selvsagt vanskeligere for oss at det har kommet litt snø, og vi vet ikke hvor mye vind det har vært. Værgudene har ikke vært på vår side, sier Hjulstad.