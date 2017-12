Norsk kvinne pågrepet av PST på Gardermoen for forsøk på IS-deltagelse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener kvinnen i 30-årene fra Norge var på vei til Syria for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Nå er hun pågrepet.

Hun er nå siktet for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til IS.

Kvinnen ble først pågrepet i Italia, og videre ble hun utlevert til Norge. PST mener kvinnen var på vei til Syria for å møte fremmedkrigeren hun skal ha hatt et forhold til.

Tirsdag ble 30-åringen pågrepet på Oslo lufthavn av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Kalifatet har falt

Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik.

FORSVARER: Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik forsvarer kvinnen i 30-årene. Foto: Advokatfirmaet Storrvik

– Hun nekter straffskyld. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier forsvareren.

Raqqa er tapt for IS og det såkalte kalifatet de en gang hevdet å ha skapt, har falt og er historie.

Fremstilles for varetekt

Terrorgruppen har de siste årene vært under økende press, først og fremst som følge av massive flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen som støtter irakiske regjeringsstyrker og kurdiske opprørere i Syria, men senere også fra Russland som gir flystøtte til syriske regjeringsstyrker.

Alle de større byene de en gang kontrollerte er tapt, og har nå kun små områder, stort sett ørken, igjen under deres kontroll.

Det skal ikke ha stanset kvinnen i 30-årene å forsøke å bli en såkalt IS-brud.

Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST er påtaleansvarlig i saken. Han har ikke besvart VGs henvendelser.

Kvinnen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett i ettermiddag.