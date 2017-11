Nordmann siktet for overgrep i Sverige: Pågrepet i Oslo

Svensk politi etterlyste nordmannen i 30-årene i hele Norden fordi de mener han har forgrepet seg mot egne barn. Nylig ble han pågrepet i Oslo.

– Han nekter straffskyld og hevder at det er en samværskonflikt med barnas mor som er bakgrunnen for saken, sier nordmannens forsvarer, advokat Heidi Ysen, til VG.

Den overgrepssiktede nordmannen ble pågrepet i sitt eget hjem i Oslo torsdag denne uken. Han hadde da vært etterlyst av svenske myndigheter i vel én uke.

Politiet i Sverige etterforsker nordmannen for to tilfeller av overgrep mot egne barn, samt ett tilfelle av mishandling av sine barn, som er mindreårig.

– Ukjent med anklagene



– Han har bodd i Norge i 22 år, og han visste ingenting om anklagene mot seg før nå, sier Ysen.

Forsvareren opplyser til VG at det vil bli avholdt et eget rettsmøte om grunnlaget for en eventuell overlevering til Sverige.

I mellomtiden sitter klienten i varetekt.

Ifølge Oslo tingrett, foreligger det imidlertid ingen grunner til ikke å overlevere den overgrepssiktede barnefaren til nabolandet i øst, men dette spørsmålet vil trolig bli endelig avklart i løpet neste uke.