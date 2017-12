Mor og sønn frikjent for drap eller medvirkning til drap i Søndre Land-saken

Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en kvinne og hennes sønn for drap og medvirkning til drap i ankesaken etter drapet på Nils Olav Bakken fra Dokka.

Det bekrefter sønnens forsvarer Jacob Sanden Ringsrød til VG.

Både kvinnen og hennes sønn ble i sommer dømt til 19 års fengsel i Gjøvik tingrett, men begge anket dommene til lagmannsretten. 36 år gamle Odd Raymond Olsen ble i tingretten dømt til 20 års fengsel, og valgte å akseptere dommen.

Det var NRK som først meldte om avgjørelsen.

Skulle «denge» Bakken: Hevder drapsofferet ville sende folk på dem

Nektet straffskyld

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land lørdag 3. september i fjor. Han døde som følge av forblødning og brannskader.

Både kvinnen og sønn hennes har nektet straffskyld for drap.

Begge hevdet i tingretten at de ikke hadde innsett hva de hadde vært med på, og at det først på vei bort fra åstedet gikk opp for dem at 36-åringen hadde drept Bakken.

Omstridt rekonstruksjon: Slik forklarer Olsen drapet

Var i live

Obduksjonsrapporten viste at Bakken var i live da han ble påtent, og at drapet skjedde samme sted som han ble funnet. To dager senere ble de tre som ble dømt i tingretten, pågrepet og siktet i saken.

Forsvaret om Olsen: Skylder på ekskjæresten og sønnen hennes

Tingretten mente at drapet ble begått med overlegg av alle de tre tiltalt, og mente det fremsto som «helt usannsynlig» at syvbarnsmoren og sønnen ikke forstod at det hele bar galt av sted og at de ikke gjorde noe for å hindre at situasjonen utviklet seg.

Odd Raymond Olsen, som altså aksepterte dommen som falt i tingretten, har forklart at han knivstakk Bakken, før han tente på ham. Ifølge hans forklaring skal den drepte kort tid i forveien ha ropt: «Slipp meg! Dette vil jeg ikke. Jeg har ikke gjort noe gæli!».