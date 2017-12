HAMAR/GJØVIK (VG) Etter å ha fått dommer på 19 års fengsel i tingretten, ble mor og sønn frikjent for drapet på Nils Olav Bakken (49) onsdag. Nå skal de hjem til jul og starte livene på nytt.

Utenfor Hamar fengsel står en bil på tomgang. Ut av fengselet kommer 22-åringen som bare timer før ble frikjent for drapet på Nils Olav Bakken (49).

For første gang på ett år, én måned og fem dager kan han gå ut i det fri, uten politivakter.

– Dette føles helt surrealistisk. Det som har skjedd har ikke gått helt opp for meg, sier 22-åringen, før han setter seg inn i bilen for å hente moren i Gjøvik fengsel. Hun ble også frikjent av juryen i Eidsivating lagmannsrett.

VG slår følge med familien til Gjøvik. Utenfor en ny fengselsport møter vi en lettet kvinne. Sønnen gir henne en klem og hjelper henne med å putte bager inn i bagasjerommet.

– I dag har vær en berg-og-dal-bane av følelser. Da jeg hørte «nei» på skyldspørsmålet, turte jeg ikke å tro på det jeg hørte. Forsvareren min spurte: «Forsto du det?», fordi jeg viste ingen reaksjon. Så begynte tårene å renne, sier den 44 år gamle syvbarnsmoren.

Hadde mistet troen

Både mor og sønn har hele veien nektet for å ha begått drapet på Bakken.

Moren ble funnet skyldig av juryen i grov kroppskrenkelse. Sønnen ble på sin side funnet skyldig i grov kroppsskade.

– Jeg er glad for at lagmannsretten hørte på meg og mamma, og fikk frem det som faktisk skjedde. Jeg er innstilt på å ta straffen for det jeg har gjort, fordi det var også galt, sier 22-åringen.

– Jeg mistet troen etter tingretten. Det må jeg ærlig si, sier 22-åringen, som påpeker at han likevel hele veien har fortalt sannheten om sin rolle.

Torsdag venter nye prosedyrer i retten og straffutmåling. Begge fikk 19 år ubetinget fengsel i tingretten. Straffen blir uansett utfall veldig mye lavere enn det nå.

Morens advokat, Jostein Løken, sier følgende til VG om dommen:

– Juryen har fattet en rettferdig avgjørelse etter at alle steiner ble snudd i lagmannsretten. Min klient er uskyldig, hun havnet brått i en helt uventet situasjon og hadde ikke mulighet til å gripe inn da drapet skjedde. Hun kan ikke straffe for å ha vært på feil sted til feil tid, sier han til VG.

Den 20 år gamle gutten sier han vil flytte bort fra Dokka etter det siste årets hendelser. Det er et lite sted og mange mener mye om forskjellige ting, fastslår han.

– Tragisk sak

Odd Raymond Olsen (36), som i tingretten ble dømt til 20 års fengsel, aksepterte dommen den gang.

Mor innrømmer at hun kom borti Bakken med en kniv da hun skulle kutte av noen strips.

Moren sier at hun er fornøyd med hvordan saken ble behandlet i lagmannsretten.

– Ting kom frem på en ryddig måte og lagmannen var veldig dyktig. Jeg hadde også forsvarer som presenterte min sak på en veldig bra og ryddig måte, sier kvinnen.

Sønnen innrømmer at han sparket til Bakken i hodet da han lå nede, men sier han da ikke visste at Olsen hadde knivstukket Bakken flere ganger.

– Dette er utvilsomt en tragisk sak, sier sønnen.

Et mye diskutert temahar vært at det var svært mørkt på stedet Bakken ble drept. 20-åringen har hevdet at sikten var for dårlig til at han kunne se knivstikkene den drepte hadde blitt påført.

– Det ble omtalt som et av norgeshistoriens mest brutale drap. Det er ingen som fortjener å dø på en sånn måte. De etterlatte fortjente å få vite hva som skjedde, sier syvbarnsmoren.

49 år gamle Bakken ble funnet død og sterkt forbrent like ved en skogsvei på Veståsen i Søndre Land lørdag 3. september i fjor. Obduksjonsrapporten viste at han var i live da han ble påtent. Olsen har innrømmet at han gjorde dette.

– Skulle ønske vi meldte oss

Mor og sønn forteller at de aldri trodde at situasjonen på Veståsen skulle utvikle seg til et drap. Det forteller begge at først gikk opp for dem da de var på vei bort fra åstedet og da Olsen begynte å fortelle.

De meldte seg ikke for politiet. De var to måneder på rømmen før politiet pågrep dem.

– Jeg skulle ønske vi meldte oss med en gang, slik sønnen min sa. Men jeg var så redd for å ikke bli trodd, sier syvbarnsmoen.

Årsaken til at de alle fire kjørte fra Dokka og opp til Veståsen, var at Olsen, mor og sønn mente Bakken hadde begått en alvorlig krenkende handling mot en av deres nærstående. Moren ønsker i dag at hun aldri ble med på turen.

– Dommen i tingretten gikk veldig inn på meg. Etter det trodde jeg ikke på noen ting. Men etter hvert klarte jeg å fokusere på saken, men det er mye på utsiden som raser videre når man sitter inne så lenge, sier 44-åringen, som har tenkt mye på barna sine.

KLARTE IKKE FOKUSERE: Syvbarnsmoren forteller at dommen i tingretten, der hun ble dømt til 19 års fengsel, gikk veldig inn på henne. FOTO: FRODE HANSEN , VG

Skal feire jul

I fengselet har både mor og sønn savnet å være sammen med familie.

– I vinter savnet jeg bilkjøring – ellers er det små ting. Grilling og bading om sommeren, sier 22-åringen.

Nå skal mor og sønn sammen med flere andre i familien feire jul hjemme. Ribbe står på menyen på julekvelden.

Begge to sier det blir rart å komme hjem. Dokka er et lite sted, og mange har meninger om saken. De reagerer også på hva folk skriver i kommentarfeltene på Facebook.

– Det blir ikke bare bare å komme tilbake til Dokka, men jeg har tenkt meg i kirken på julekvelden. Jeg må bare være meg selv. Det er viktig at folk får vite at vi nå er frikjent, uansett hva de mener eller tror, sier kvinnen.

Begge sier de ikke har lagt store planer for fremtiden. Nå gjelder det å bli vant til å gjøre ting på egen hånd, som å åpne dører eller kjøre bil. Bare det å ferdes rundt i gaten er uvant.

– Hvordan blir det å feire jul hjemme?

– Det er ikke godt å si. Det blir nok ingen tradisjonell jul. Det har vært dårlig med forberedelser. Jeg trodde jeg skulle sitte inne i julen, sier 22-åringen, som i fengselet har begynt på generell studiekompetanse.

Han tenker nå på å ta jusutdannelse.

– Skal du flytte vekk fra Dokka?

-– Ja. Jeg tror ikke dette er et sted for meg lenger. Det er mange sterke meninger både den ene og den andre veien. Det er en liten plass. Jeg blir nok å flytte vekk.