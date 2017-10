Mistenkte dobbeltdrap: Slik skulle undercover-agenter avsløre Kristiansand-kvinne (42)

KRISTIANSAND (VG) Politiet gikk undercover og infiltrerte den nå dobbeltdrapssiktede Kristiansand-kvinnens liv, ifølge VGs opplysninger.

Målet var å finne ut hva som skjedde med Øystein Hagel Pedersen på hotellrom 213 på First Hotel i Kristiansand, og hva som skjedde med hennes far som ble funnet død et badekar.

26. september ble den 42 år gamle syvbarnsmorens pågrepet og siktet for drapet på ekssamboeren i 2014 og for drapet på sin far i 2002. Hun nekter straffskyld og har så langt benyttet seg avretten til ikke å forklare seg til politiet.

Men ifølge VGs opplysninger snakket hun med politiet før pågripelsen, men da under helt andre omstendigheter.

Politiets plan var at kvinnen ikke skulle få vite at personene hun faktisk snakket med, var politibetjenter under dekke.

Samtaler om dødsfallene

Politibetjenter gikk undercover og møtte kvinnen mange ganger ved flere ulike anledninger, ifølge VGs opplysninger. Møtene skal ha funnet sted ulike steder i Kristiansand.

Blant annet ga en kvinnelig politibetjent seg i denne perioden ut for å være venninne med den nå dobbeltdrapssiktede kvinnen.

Generelt brukes slik skjult etterforskning til å fremprovosere bevis, som en forklaring eller en tilståelse, om det straffbare forholdet politiet mener personen har begått.

VG får opplyst at noen av samtalene undercover-agentene hadde med kvinnen etter hvert dreide seg om farens og Hagel Pedersens dødsfall.

Flere skjulte metoder

Politiet tok ifølge VGs opplysninger i bruk flere andre skjulte etterforskningsmetoder mot den 42 år gamle kvinnen, blant annet kommunikasjonskontroll, romavlytting og spaning.

En venn av kvinnen har tidligere fortalt VG at han ble fortalt i politiavhør at han hadde vært under telefonavlytting i fire måneder.

Vennen som VG møtte to dager etter pågripelsen fortalte at han hadde gitt politiet tilgang til både telefon, e-post og kontoer i sosiale medier.

– Det var en veldig rar følelse, men jeg har jo ingenting å skjule, sa han.

Agder politidistrikt, ved påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar, uttaler seg følgende på spørsmål om bruken av undercover-etterforskning:

– Vi har ingen kommentarer til etterforskningsmetoder som er brukt i denne saken.

FUNNET DØD: Øystein Hagel Pedersen (67) ble funnet død på et hotellrom på First Hotel i Kristiansand i april 2014. Foto: Privat

Politidistriktet har fått bistand fra Kripos siden januar 2016. Etterforskningsleder Tor Kallmyr opplyser at Kripos har bistått Agder med etterforskere og analyseetterforskning, blant annet utarbeidelse av tidslinjer.

Kallmyr har ingen kommentar til undercover-etterforskningen og henviser til Agder politidistrikt.

Kvinnens to forsvarer, Ole Andreas Thrana og Olav Sylte, vil ikke kommentere saken.

Etterforsket farmorens dødsfall

Mandag forkastet Agder lagmannsrett anken vedrørende varetektsfengslingen av kvinnen. Hennes forsvarer anførte i anken at det ikke var skjellig grunn til å mistenke drap. Dette var lagmannsretten uenig i.

Overfor NRK tirsdag bekreftet Agder-politiet at de har undersøkt om kvinnen kan ha hatt noe dødsfallet til hennes farmor å gjøre.

– Vi har vurdert å åpne etterforskning av dette dødsfallet, men har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for det, sier Kaddeberg Skaar til statskanalen.

Politiet har også bedt om en rettspsykiatrisk vurdering av kvinnen, og ifølge Kaddeberg Skaar vil rettspsykiatere gjøre sin vurdering uavhengig av om kvinnen vil snakke med dem eller ikke.