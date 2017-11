Miljøterapeut dømt for seksuelle overgrep mot utviklingshemmet kvinne

En mann i 30-årene er i Nedre Romerike tingrett dømt for å ha misbrukt sin stilling som miljøterapeut til å skaffe seg seksuell omgang med en beboer.

Hendelsene dommen beskriver fant sted i løpet av en uke høsten 2015.

Mannen arbeidet da ved et behandlings- og bosenter på Østlandet. En av beboerne, en kvinne diagnostisert som «lettere psykisk utviklingshemmet», ble i disse dagene utsatt for flere overgrep av mannen.

Mannen har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og har tidligere jobbet på en skole for barn og ungdom i Oslo. Han nektet straffskyld i retten, men ble idømt ett år og ni måneders fengsel.

Tre overgrep



I løpet av høstuken i 2015 mente retten det hadde funnet sted tre alvorlige overgrep mot kvinnen, på hennes egen bopel.

Kvinnen hadde vært i to tilrettelagte avhør med politiet, og retten fant hennes forklaringer konsistente og troverdige. Til sammenligning mente retten at tiltalte hadde endret forklaring flere ganger ettersom han ble kjent med ulike bevis.

Ett av disse bevisene var et funn av tiltaltes sæd på et papir i kvinnens leilighet. Mannen ble ikke trodd på sin forklaring om at han hadde hatt med seg papiret og kun kastet det i leiligheten til kvinnen.

Retten: Bevisst utnyttet



«Retten ser det slik, at han på en særdeles kynisk måte utnyttet en svært sårbar kvinne,» står det i dommen.

Dommen beskriver også hvordan han forsøkte å presse den psykisk utviklingshemmede kvinnen til taushet:

«Etter at de seksuelle handlingene var utført, sa han til henne at hun ikke måtte si det til noen for da ville han ikke lenger være hennes venn. Han har såles bevisst utnyttet hennes psykisk utviklingshemming til å skaffe seg seksuell omgang.»

Mannen i 30-årene ble også dømt til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.