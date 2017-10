Mann tiltalt for drap og likskjending i Åmli

Etter at mannen skjøt og drepte svogeren, skar han ut kula, parterte liket og gravde det ned. I retten vil han påberope seg nødverge, sier forsvareren.

Det tok tre måneder før politiet slo til mot den 38 år gamle mannen og samboeren hans i Åmli i Aust-Agder den 14. februar i fjor. Nå har Riksadvokaten tatt ut tiltale mot mannen for drap og for mishandling av liket, skriver Fædrelandsvennen.

Etter tiltalen skal 38-åringen ha drept svogeren Sigmund Olsen om ettermiddagen 23. november i fjor.

Han skal ha skutt mannen to ganger med en revolver, før han etterpå ved hjelp av en skalpell skar ut den ene kula. Deretter parterte han liket før han kjørte det bort til en myr med en minigraver og gravde ned kroppsdelene.

Erkjent straffskyld



Drapsvåpenet er ikke funnet, og etter hva Fædrelandsvennen vet malte 38-åringen opp den ene kula til støv.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Kjetil Stallemo, sier klienten påberoper seg nødverge for selve drapshandlingen, men at han erkjenner straffskyld for det som skjedde etterpå.

– Han har erkjent straffskyld for det som skjer etter drapet. Det må ses på som en desperat handling fra en desperat mann i en desperat situasjon.

Samboeren ikke tiltalt



På drapstidspunktet sto det mellom hans og svogerens liv, sier forsvareren Svein Kjetil Stallemo til Fædrelandsvennen.

Mannens 47 år gamle samboer er derimot ikke tiltalt. Hun ble pågrepet samtidig med 38-åringen og siktet for medvirkning, men siktelsen er frafalt på grunn av bevismangel.

Politiet i Agder må i stedet vurdere om kvinnen skal siktes for delaktighet etter at avdødes bankkort ble brukt en rekke ganger etter drapet.