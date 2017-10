Mann skal ha begått overgrep mot datteren i 18 år

En mann i 50-årene er siktet for å ha begått overgrep mot datteren sin over en periode på 18 år. Han er også siktet for mishandling av andre familiemedlemmer.

Mannen ble pågrepet i slutten av juni og ble denne uken varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

Påtalemyndigheten ønsker å holde mannen varetektsfengslet fram til saken kommer opp for Sunnhordland tingrett i februar neste år. Det er satt av tre uker til rettssaken, skriver Haugesunds Avis.

Ifølge kvinnen, som nå er i 20-årene, ble hun utsatt for seksuelle overgrep av faren sin fra hun var fem år gammel. Overgrepene skal ha pågått fram til mannen ble pågrepet i år. Siktelsen mot mannen omfatter også trusler og gjentatt voldsbruk mot kona og andre barn gjennom mange år.

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sørvest politidistrikt opplyser at det ligger an til at siktelsen mot mannen kan bli utvidet på flere punkter.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge hans forsvarer, advokat Trond Hjelde, mener han at siktelsen er helt grunnløs.