Mann siktet for voldtekt av ung jente på bibliotek

En 19 år gammel mann er siktet for å ha begått et seksuelt overgrep mot en ung jente mellom reolene på et bibliotek i Kongsberg.

Mannen har erkjent de faktiske forhold, og politiet anser etterforskningen som tilnærmet avsluttet, opplyser Morten Ole Pedersen, kriminalsjef ved Kongsberg politistasjon, til VG.

Mannen er siktet etter straffelovens § 299 om voldtekt av barn under 14 år. Strafferammen er ti års fengsel.

Det påståtte overgrepet skal ha skjedd inne på Kongsberg bibliotek i åpningstiden, men ifølge politiet var det ingen vitner til selve hendelsen.

– De har truffet hverandre der, men vi kjenner ikke til at det skal ha vært planlagt eller at de har hatt noen form for relasjon, sier Pedersen.

Har erkjent handlingen

Politiet har ikke ansett det som nødvendig å få 19-åringen fremstilt for varetektsfengsling.

– Han har erkjent, og det foreligger ikke noen fare for bevisforspillelse, sier Pedersen.

Mannens forsvarer, advokat Haakon Fredrik Borgen, ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Det gjør heller ikke jentas bistandsadvokat Vibeke Bille.

Hendelsen som skjedde 30. oktober, er omtalt i onsdagens utgave av Laagendalsposten, som skriver at politiet har gått gjennom videomateriale fra biblioteket, men at opptakene ikke viser selve overgrepet.

Biblioteksjef: – Fryktelig

Politiet har også gjennomført tre avhør i saken: To vitneavhør og et tilrettelagt avhør av jenta, skriver avisen.

Pedersen bekrefter overfor Laagendalsposten at det ikke skal gjennomføres flere avhør, og at saken derfor snart vil sendes til påtalemyndigheten for en eventuell tiltale.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med biblioteksjef Elisabeth Bergstrøm, men til Laagendalsposten sier hun at de «har tilrettelagt for at uønskede hendelser i liten grad skal finne sted i biblioteket».

– Det er fryktelig når slike ting skjer, uansett hvor det måtte være, og vi ønsker selvsagt ikke slike hendelser i våre lokaler, sier Bergstrøm.