Mann siktet for overgrep fra 70-tallet og frem til nå: Ordfører tror på #Metoo-effekt

OFOTEN (VG) Et lite lokalsamfunn i Ofoten er rammet av en stor overgrepssak. Politiet mener at en mann i 60-årene kan ha forgrepet seg på over 20 barn fra 70-tallet og frem til nylig.

I november fikk politiet et anonymt, informativt tips.

Tipset gikk ut på seksuelle overgrep mot barn under 16 år, og politiet startet etterforskning.

– Vi mente ganske fort at vi hadde grunnlag til å pågripe, sier etterforskningsleder, Jostein Kroken, som møter VG på Narvik politistasjon.



Mannen, som er varetektsfengslet, nekter straffskyld.

Har ikke visst

Åtte personer i ulik alder har status som fornærmet. Noen er i dag godt voksne, andre er fortsatt barn.

Den kommende tiden skal politiet avhøre 10–20 personer som kan få status som fornærmede. Dermed kan det være over 20 fornærmede i saken, og alle skal være fra det samme lille lokalsamfunnet.

EGET TEAM: Et eget team jobber med den omfattende overgrepssaken i Ofoten. Her er etterforskningsleder Jostein Kroken utenfor Narvik politistasjon. Han berømmer de som nå tar kontakt om seksuelle overgrep. Foto: Odin Jæger , VG

Politiet mener mange av overgrepene skal ha skjedd mange år tilbake i tid, og har opplysninger om overgrep på 70-tallet.

Etterforskningsleder Kroken sier de fleste sakene gjelder seksuell handling.

– Det gjelder beføling på innsiden og utsiden av klær. Men det er også opplysninger om seksuell omgang med barn, sier Kroken.

Politiet har også grunn til å tro det har foregått overgrep helt frem til siktede ble pågrepet 5. desember.

Etterforskningslederen sier de ikke har visst om anklagene før det anonyme tipset.

– Det sier seg selv. Da hadde vi agert, sier Kroken.

Han sier at etterforskningen vil kaste lys over hvorfor anklagene ikke har nådd politiet før nå.

#Metoo

Ordføreren i kommunen hvor de angivelige overgrepene skal ha funnet sted, tror Metoo-kampanjen kan hatt betydning for at folk nå går til politiet med sine historier.

– Jeg tror det har skjedd noe i samfunnet. Vi har mer åpenhet, med flere flotte kampanjer i den senere tiden, blant annet Metoo. Jeg tror terskelen er lavere for å si ifra i dag, sier ordføreren til VG.

Berømmer innbyggerne

Ordføreren sier saken er krevende for innbyggerne i kommunen.

– Vi har sett i avisen at noen har hørt rykter. Jeg synes det er trist at ryktene ikke har blitt tatt på alvor tidligere, hvis så er tilfelle. Ved å fokusere på slike saker, vil det bli lettere for andre å stå frem, sier ordføreren, som understreker at kommunen ikke har visst om anklagene før nå, sier ordføreren.

Politiet er nå i gang med å gjennomgå databeslag gjort hos mannen og tipstelefonen er tilgjengelig for dem som ønsker å ta kontakt.

– Jeg vil berømme de som har tatt kontakt og hjelper politiet å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. Det er vanskelig, kanskje spesielt vanskelig å fortelle om overgrep etter så mange år, sier Kroken.

Kritisk forsvarer

Erling Malm er oppnevnt som mannens forsvarer.

– Han forstår virkelig ikke at han er siktet for dette, sier han til VG.

FORSVARER: Erling Malm, ved Malm Advokatfirma i Narvik, forsvarer mannen i 60-årene. Foto: Odin Jæger , VG

– Jeg stiller meg også kritisk til at politiet går ut med opplysninger om forhold som ligger langt utover siktelsen før mannen er gjort kjent med disse. Så vidt jeg forstår er saken basert utelukkende på forklaringer om opp til 40 år gamle forhold. Da bør man utvise forsiktighet med å antyde omfanget i saken slik politiet gjør nå, sier forsvareren.

Politiet er forelagt kritikken, men hadde ikke anledning til å kommentere den fredag ettermiddag.