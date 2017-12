Mann pågrepet etter overfall i Volda

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppskrenkelse etter at en ung kvinne ble overfalt i Volda natt til søndag.

Den siktede mannen, som ikke er norsk borger, ble pågrepet av politiet tirsdag ettermiddag klokken kvart over tre i boligen sin i en av nabokommunene til Volda.

– Det var tips og opplysninger fra publikum som gjorde at vi kom nærmere å kunne foreta en pågripelse i saken, sier politiadvokat Cathrin Remøy i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

En 20 år gammel kvinne ble overfalt og utsatt for grov vold i sitt eget hjem i sentrum av Volda natt til søndag. Remøy opplyser til VG at det bor flere personer på den aktuelle boenheten, men at kvinnen har sitt eget rom.

– Mannen ble avhørt på Volda og Ørsta lensmannskontor tirsdag kveld, og han vil bli fremstilt i tingretten med krav om varetektsfengsling torsdag. Jeg har ikke hørt noe annet enn at avhøret gikk fint for seg, sier Remøy.

Mannen har ikke erkjent de faktiske forholdene han er siktet for, opplyser politiadvokaten. Det er foretatt mellom 15 og 20 avhør i saken.

Politiet gikk mandag ut med signalement på mannen og ba om tips fra publikum.

– Det har kommet en del tips etter at vi gikk ut med signalement, sier Remøy.

– Har tipsene vært avgjørende for pågripelsen?

– Politiet hadde en mistanke i forkant, og så har tips fra publikum gitt skjellig grunn, slik at vi kunne foreta en pågripelse.

Overfor NTB roser også lensmann Guttorm Hagen i Volda og Ørsta publikum for deres tips.

– Vi har fått mye hjelp fra publikum i løpet av de døgnene som har gått siden overfallet, og gode vitneforklaringer spilte en sentral rolle da de siste bitene falt på plass slik at vi kunne pågripe det vi tror er gjerningsmannen, sier lensmannen.

Han understreker at det er viktig å oppklare slike saker raskt.

– Folk skal kunne kjenne seg trygge i sin egen bolig, sier Hagen til NTB.