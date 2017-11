Mads (26) ble drept i jaktulykke - i dag starter rettssaken

BALSFJORD/OSLO (VG) Mandag starter rettssaken mot 41-åringen som skjøt og drepte Mads Håvard Larsen (26) under en revejakt i Balsfjord i Troms.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Den 41 år gamle mannen er tiltalt for uaktsomt drap etter at han 28. februar i år skjøt og drepte 26 år gamle Mads Håvard Larsen på Stormoen i Balsfjord. 41-åringen skjøt mot det han trodde var en rev, men traff i stedet Larsen i hodet. Ifølge tiltalen døde 26-åringen umiddelbart av massive hjerneskader.

41-åringen hadde vært på revejakt inne på avfallsområdet på Stormoen, og i tiltalen står det beskrevet at han skjøt ett skudd rundt klokken 19.10.

Den tiltalte skjøt mot det han trodde var en rev, og brukte en Browning X-Bolt 223 kaliber, en rifle med et påmontert termiske varmesøkende sikte.

Jaktulykken i Balsfjord: Skjøt flere skudd

Ser fram til å få saken behandlet

Det er satt av tre dager til saken i Nord-Troms tingrett. Larsen var sønn av ordfører i Balsfjord, Gunda Johansen, og sammen med familien og den avdødes samboer vil hun følge rettssaken.

– De har vært forberedt på dette hele tiden, men som pårørende i en slik sak så gruer man seg noe. Samtidig ser de fram til å få saken behandlet i rettssystemet, men de er innforstått med at det også kan bli en ankerunde, sier advokat Erik Ringberg.

RETTSSAK: Aktor Torstein Lindquister og forvarer Trygve Staff i Nord-Troms tingrett. Det er satt av tre dager til saken. Foto: Terje Mortensen , VG

Han er bistandsadvokat for Larsens foreldre og samboer, og forteller iTromsø at han har gått gjennom saken med de etterlatte.

– De er så godt forberedt som de kan være. Vi har gått igjennom sakspapirene, prosessen og rekonstruksjonen som har funnet sted. De vet hva som har kommet fram der, men likevel oppleves dette naturlig nok som en påkjenning, sier Ringberg.

Videre forteller han at de vil søke om erstatning.

– Det vil komme et oppreisningskrav fra samboeren og fra foreldrene. For å få erstatning må det foreligge grov uaktsomhet, og oppreisningskravet er fra Høyesterett fastsatt til 125.000 kroner. Derfor vil samboeren og foreldrene søke denne summen hver, sier Ringberg og legger til:

– Men for dem er ikke pengene viktige i det hele tatt.

FOR RETTEN: Saken mot et 41-åring som skjøt og drepte 26 år gamle Mads Håvard Larsen ved Stormoen avfallsanlegg i Balsfjord starter i Nord-Troms tingrett mandag. Foto: Terje Mortensen , VG

Tiltalt for brudd på våpenloven

41-åringen er i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven, etter at han overtok tre hagler og en rifle fra sin far i 2006 uten tillatelse fra politiet.

Flere av våpnene var uregistrerte.

Jaktulykken i Balsfjord: Etterforsker bruk av varmesøkende sikte

Det er kalt inn 15 vitner i saken, deriblant politiet som var først på stedet, etterforsker, kriminalteknikere, en sakkyndig rettspatolog, en representant for Norsk Jeger- og Fiskerforbund, venner av de involverte og familiemedlemmer.

– Det er små forhold på stedet, så flere av dem som er kalt inn er bekjente av både avdøde og den tiltalte, sier statsadvokat Torstein Lindquister.

Han er aktor i saken og forteller at retten tirsdag skal på åstedsbefaring til Stormoen, for å få et bilde av hvordan det ser ut der ulykken skjedde.

Det har ikke lykkes iTromsø å komme i kontakt med tiltaltes forsvarer, Trygve Staff, men Lindquister opplyser at 41-åringen ikke erkjenner straffskyld.