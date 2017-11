Livsfarlig ungdomsvold er underholdning for hundretusener

Stadig flere ungdommer filmer slåsskamper og deler det på nettet.

Videoer av slåssing har blitt populær underholdning på nettet – også for norske ungdommer.



I oktober skrev VG om en Snapchat-konto som publiserer slåss-videoer fra Oslo og Akershus. På søndag skrev avisen Romerikes Blad om to gutter på Jessheim som avtalte en slåsskamp og filmet den.



Nå har et videoklipp som skal vise at norske ungdommer fra Kristiansand slåss blitt sett over 350.000 ganger.

– Økning i antallet voldsvideoer

MINDRE RESPEKT: Politistasjonssjef Ole Hortemo sier mange ungdommer har mindre respekt for politiet og melder om en generell økning i vold som rammer tilfeldige mennesker. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Politistasjonssjef Ole Hortemo i Kristiansand bekrefter overfor VG at dette er en voksende trend i byen.



– Vi har registrert at det har blitt flere voldssaker og trusselsaker i ungdomsmiljøet. Det er i tillegg en økning i antallet voldsvideoer fra Kristiansand sentrum på kveld- og nattetid, men også i skoletiden, sier Hortemo.

I tillegg er det en generell økning i vold og aggresjon som rammer tilfeldige mennesker, sier Hortemo.

– Mange ungdommer har mindre respekt for politiet og andre autoriteter enn før. Det er blant annet en del skoleansatte som opplever dette som truende og er bekymret, sier han.

– Utføres alvorlig vold

I en trendrapport fra 2016, utgitt av Kristiansand kommune, beskrives en stor økning i antall voldssaker, fra 32 i 2015, til 74 saker i 2016.

Ifølge rapporten avtales slåsskamper på skolen. I 2015-rapporten skrives det at ungdommer kalte avtalte slåsskamper for «Fight Club». Her har grov vold, med slag og spark når personer har ligge nede, og bruddskader forekommet.

Politiet i Kristiansand jobber for å snu trenden gjennom forebyggende arbeid sammen med skole og kommune. De følger også med på sosiale medier, men Hortemo innrømmer at det er vanskelig å ha total oversikt.

– Vi har sett en del videoklipp hvor det utføres alvorlig vold, og advarer selvfølgelig mot slik oppførsel. Det er trist at såpass mange tilskuere filmer det istedenfor å gripe inn for å stoppe det, sier Hortemo og legger til:

– De involverte i slike arrangerte slåsskamper anmelder ikke voldshendelsene.

– Hva skyldes utviklingen?

– Vi har ingen ensidig forklaring på det. Motivasjonen er sammensatt, sier Hortemo.

Voldsforsker: – Lærer av MMA

HAR STUDERT SLÅSSING: Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen har blant annet studert måten folk slåss på. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

En av Norges fremste voldsforskere, Ragnhild Bjørnebekk, påpeker at filming av vold ikke er en ny trend.

– Dette fenomenet kommer og går i bølger. Det begynte med rasistiske grupper allerede på 90-tallet i USA og spredte seg til Europa og Norge. Med inntoget til sosiale medier fikk flere og flere muligheten til å se filmene, sier hun.

– Men vi ser ganske brutale slåsskamper nå, blant annet på skoler, legger hun til.



Bjørnebekk har blant annet har studert måten folk slåss på.

– Mange lærer av MMA (kampsporten Mixed Martial Arts) akkurat nå. De ser på filmer og trener seg opp. Ofte har ungdommer som slåss mye blitt kastet ut av en kampsportklubb fordi de var for aggressive. Kampsporter er generelt attraktive for dem som ønsker å markere seg som sterke gjennom slåsskamper, sier hun.

– Får status og fryktbasert respekt

Ved å filme slåssingen kan ungdommene vise frem ferdighetene sine.

– De kan vise at de er fryktinngytende og gode til å slåss. De får status og fryktbasert respekt. Taperne henges ofte ut på sosiale medier. Lidelsene blir mye verre når du først bankes opp og deretter blir hengt ut, sier Bjørnebekk.

Voldsforskeren forteller at det finnes en rekke eksempler på at slåsskamper har ført til dødsfall.

– Hvis for eksempel slår bakhodet i bakken, kan du dø.