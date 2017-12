Lagmannsretten skjerper straffen: Dømt til 15 års forvaring for drapet på Gerd (78)

Jonny Hansen (65) er i Borgarting lagmannsrett dømt til 15 års forvaring for forsettlig drap på Gerd Else Hansen (78).

Det er ett år mer enn dommen fra Oslo tingrett. Lagmannsretten har satt minstetiden til ti år. 65-åringen dømmes også for trusler og ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

DREPT: Gerd Else Hansen (78) ble funnet drept på Tøyen i pinsehelgen i fjor. Foto: , Bjørn Bratten/Østkantliv

78 år gamle Gerd Else Hansen ble funnet drept i en boligblokk på Tøyen i Oslo, søndag 15. mai i fjor. Hun var avkledd og hadde ifølge obduksjonsrapporten minst 60 brudd-, knusing- og stikkskader, utført med slag, spark, flaske og kniv.

78-åringen bodde også i bydelen Tøyen, og skal ha vært på besøk hos den Hansen, som da bodde i blokken. Påtalemyndigheten har lagt til grunn at drapet skjedde i tidsrommet mellom lørdag 14. mai, klokken 16 og søndag 15. mai, klokken 14.

Lagmannsretten er «overbevist om at det er en klar fare for at tiltalte, når han er ferdig med en eventuell soning av 15 års fengsel, vil begå nye, alvorlige voldshandlinger. Forvaring er derfor nødvendig for å ivareta samfunnsvernet», heter det i dommen.

65 år gamle Hansen ble pågrepet kort tid etter at den eldre kvinnen ble funnet skjult bak døren til branntrappen i blokkens syvende etasje.

En mann i 50- årene ble også pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Han ble imidlertid løslatt etter noen dager.

Hansen har siden slutten av 60-tallet blitt dømt et tosifret antall ganger, hovedsaklig for promillekjøring og vold.

I 2008 ble han i lagmannsretten dømt til fem år og seks måneders fengsel for drapsforsøk etter å ha stukket sin daværende kjæreste med 12 ganger med en kokkekniv i 2006.