Lærerstudent siktet for uanstendig atferd overfor barn under 16 år

En lærerstudent er siktet for seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år. Lærerstudenten hadde tilknytning til en skole i Østfold.

Det bekrefter politiadvokat i Øst politidstrikt, Anette Steen, overfor VG.

Mannen har vært siktet siden november, og saken er fremdeles under etterforskning. Det har ikke blitt tatt ut tiltale mot mannen. Den uanstendige atferden skal ha funnet sted over internett.

– Skolen har fått varsel og har håndtert saken slik den skal, sier Steen til VG.

Lærerstudenten er siktet for brudd på Straffelovens paragraf 305 om seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Paragrafen har en strafferamme på bot eller fengsel inntil ett år for de som «i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år» eller de som «tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».

Lærerstudenten har vært i avhør med politiet, men Steen vil ikke kommentere hvorvidt han innrømmer straffeskyld eller ikke.