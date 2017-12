Lærer siktet for overgrep mot elever

Politiet mener en lærer i 50-årene har forgrepet seg mot minst to mindreårige elever ved en skole i Nordland.

Nå er den aktuelle læreren siktet for seksuell handling mot elevene.

Ifølge VGs opplysninger, har politiet etterforsket læreren for overgrepene i hele 2017, og saken skal være sendt over til statsadvokaten for en påtalemessig avgjørelse.

I begynnelsen av februar i år fikk læreren i 50-årene oppnevnt advokat Tor Haug som forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld for noen overgrep og ønsker å få en påtalemessig avgjørese så fort som mulig, sier Haug til VG.

– Det er alvorlig



Den overgrepssiktede læreren står fortsatt oppført som ansatt på skolens hjemmeside, men han er permittert fra jobben inntil videre.

– Det er alvorlig når en lærer siktes for denne type handlinger overfor sine elever. Det er et tillitsforhold som er brutt, og selv om det ikke er snakk om de groveste handlingene, så er det helt åpenbart at det har et skadepotensial når personer man stoler på gjør slik, sier bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik til VG.

Hun bistår to fornærmede elever i saken.

Rektoren ved den aktuelle skolen ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, og viser til rådmannen i kommunen for uttalelser.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med politiadvokaten i saken.