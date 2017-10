Kvinne påkjørt i Oslo – etterforskes som drapsforsøk

En mann er pågrepet etter at en kvinne ble påkjørt i Torshovgata i Oslo lørdag formiddag.

– Vi har kontroll på sjåføren, og saken etterforskes som drapsforsøk. Det står etter forholdene bra til med kvinnen, sier Grete Lien Metlid, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Hun forteller at det er en relasjon mellom sjåføren og den påførte kvinnen, og at det ikke var tilfeldig at hun ble påkjørt. Det var flere vitner til hendelsen, forteller hun.

Et vitne som så det hele, forteller til VG:

– Kvinnen gikk på fortauet og ropte om hjelp. Så kom en sort Mercedes personbil og kjørte opp på fortauet og på henne, både med forhjul og bakhjul. Hjulene ruller over midjen hennes omtrent.

Deretter forsvant bilen, og kvinnen ble liggende tilbake. Dette skjedde cirka klokken 09.45, i Torshovgata, ved krysset til Vogts gate, sier et vitne til VG.

Et annet vitne noterte bilnummeret, som ble gitt til politiet, forteller vitnet.