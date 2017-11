OSLO TINGRETT (VG) Den søramerikanske kvinnen (30) som er tiltalt for drapsforsøk med musegift, forteller om desperate forsøk på å få mannen til å gå fra henne.

– Det er så flaut å stå her, utbryter kvinnen gråtkvalt.

– Jeg vet at det er kynisk, men jeg tenkte ikke klart. Jeg var desperat, og det beklager jeg veldig, forteller hun.

Hun begynner sin forklaring i Oslo tingrett med å fortelle om da hun møtte sin 12 år eldre ektemann i en alder av 17 år.

De to møttes i hjemlandet hennes i Sør-Amerika, og året etter giftet de seg og flyttet til vestkysten av Norge, et ekteskap som i de begge beskriver som svært konfliktfylt.

– Jeg følte meg totalt oversett og veldig ensom. Det høres veldig banalt ut, men når du kommer fra en fattig familie der alle tar vare på hverandre, er det utrolig tungt å bli avvist på den måten, sier den tiltalte 30-åringen.

Ektemannen forklarer: Derfor spiste han musegiften

Kvinnen er tiltalt for drapsforsøk etter at mannen grytidlig 16. september i fjor ble fraktet til sykehus i ambulanse med rykninger i kroppen. Mannen hadde kvelden i forveien fått i seg en solid dose musegift, hvilket tiltalte har innrømmet at hun ga ham i en blanding dynket med vaniljesaus.

AKTØRER: Bistandsadvokat Brit Kjelleberg og statsadvokat Guro Hansson Bull sitter på samme benk som den fornærmede mannen i sal 328 i Oslo tingrett torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Hun nekter imidlertid straffskyld for drapsforsøk og mener hun aldri ønsket fornærmede død da hun ga ham giften.

– Jeg ønsket å skade ham, ja, men ikke å drepe. Jeg trodde han skulle få vondt i magen, kaste opp og tenkte at «hva driver du med?». Jeg håpet han skulle bli sint og gå fra meg.

Ektemannen om giften: – Det smakte helt forferdelig

Mens kvinnen innrømmer å ha gitt mannen musegift ved to anledninger, hevder mannen det er snakk om 12-15 ganger over en periode på omkring seks uker.

Forsøk på bortføring

Rettssaken begynte torsdag med fornærmedes forklaring. Han tegnet det samme bildet av et forhold preget av krangling og uenighet. Ifølge mannen opplevde han vold, utroskap og et forsøk på bortføring av parets barn.

Tiltalte bestrider ikke at hun på et tidspunkt vurderte å bli værende i hjemlandet da hun var der for å føde sitt andre barn i 2009.

På oppfordring fra sin mor i hjemlandet, bestemte tiltalte seg likevel for å gi Norge og ektemannen nye sjanser.

I 2015 var det imidlertid nok, og kvinnen bestemte seg for å søke separasjon, forteller hun i retten. Hun holdt likevel kontakten med mannen, og i begynnelsen av 2016 flyttet hun igjen inn hos ham.

– Vi kom fort tilbake til de dårlige vanene med krangling. Alt jeg gjorde, var galt for ham – og motsatt, forklarer hun.

AKTØRENE: Forsvarer Hilde Marie Ims (t.v.) og statsadvokat Guro Hansson Bull begynte på den fem dager lange rettssaken i Oslo tingrett torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kvinnen må gjentatte ganger i retten ta pauser for å kvele gråten, og på et tidspunkt forklarer hun også at hun har slitt med søvnen og gruet seg i over et år til denne rettssaken.

30-åringen forklarer at da kranglingen ble verre, følte hun seg nødt til å skille seg fra mannen. Hun hadde allerede begynt å møte en elsker som senere skal vitne i saken. Senere ble én elsker til to.

– Jeg begynte å tenke destruktivt. Jeg så ingen utvei og begynte å bruke dem for å få N.N. (fornærmede, journ.anm.) til å forstå at ekteskapet var over.



Mannen har i sin forklaring fortalt at han kjente til at ektefellen hadde en romanse ved siden av ham. Han nektet likevel å gi opp forholdet.

Hun forteller at mannen truet henne med at hun godt kunne forlate ham, men at hun da ville miste kontakten med barna.

Ga mannen energitabletter

Da utroskap ikke fungerte, bestemte kvinen seg for å finne nye måter å provosere mannen på, forklarer hun. Hun ville få ham til selv å ønske seg en skilsmisse.

Etter en treningsøkt der hun tok fem energitabletter, ble hun veldig dårlig. Så dårlig at hun fikk en idé.

– En morgen ga jeg ham fem energitabletter før han skulle på jobb. Jeg tenkte han skulle bli sint og ikke orke å leve med meg lenger. I tillegg kunne han bli litt ustabil, og jeg håpet å kunne bruke det til å få i hvert fall 50/50 samværsrett med barna, sier hun.

Planen fungerte da mannen måtte hjem fra jobb, men han hadde ikke endret sitt syn på en mulig skilsmisse.

25. august gikk tiltalte derfor til Jernia og kjøpte en pakke musegift. Politiet har også dokumentert dette gjennom overvåkingsbilder fra stedet.

– Jeg spurte på butikken, og de sa det var en mild variant. Jeg tenkte at så lenge jeg var under grensen for hva som var dødelig, så var det greit.

Mannen spurte også om å få se pakken, men tiltalte hadde allerede kastet den i en container. Hun forteller at hun på et tidspunkt vurderte å finne den igjen for å gjøre ham ordentlig sint.

Mannens bistandsadvokat Brit Kjelleberg har blitt enig med kvinnens forsvarer Hilde Marie Ims om erstatningskravet, mens størrelsen på oppreisningen skal bestemmes i retten.