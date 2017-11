Kvinne (30) ga ektemannen musegift: Nekter straffskyld for drapsforsøk

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte kvinnen (30) erkjenner å ha gitt ektemannen musegift, men nekter for at hun ønsket å drepe ham.

– Jeg har i etterkant lurt veldig på når hun begynte å tenke på å rydde meg av veien, sier den fornærmede ektemannen i sin forklaring i Oslo tingrett torsdag.

Det var grytidlig om morgenen 16. september i fjor at den tiltalte kvinnen våknet av at hennes ektemann lå på bakken med rykninger i kroppen. Kvinnen ringte raskt etter ambulanse, og mannen ble fraktet til sykehus.

– Gift i kornblandingen

Mannens helsetilstand kom seg raskt etter behandlingen på sykehus, kommer det frem i retten torsdag. Han har likevel ikke noe minne fra omkring 20.30 kvelden i forveien til han våknet på sykehus 16. september, har mannen forklart.

På grunn av den forgiftede mannen og hans ektefelles svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus likevel en bekymringsmelding til politiet, som samme dag rykket ut til parets adresse på Ensjø i Oslo.

Kvinnen ble pågrepet samme dag, siktet for å ha forgiftet mannen.

30-åringen har i avhør innrømmet at hun ga mannen musegift i maten ved to anledninger, en av dem kvelden før han ble fraktet til sykehus.

Selv hevder ektemannen at det er snakk om langt flere ganger i august og september i fjor. Musegiften skal ha blitt puttet i kornblandingene han spiste, i tillegg til noe annen mat og til slutt i vaniljesausen.

Gråt under forklaring

Mannen begynte sin forklaring med å svare på spørsmål om hvordan han og kvinnen som nå er tiltalt for å ha forsøkt å drepe ham, møttes. Av forklaringen går det frem at kvinnen flyttet fra Sør-Amerika til Norge og giftet seg med mannen i 2006.

Den tiltalte kvinnen tok flere ganger til tårene under fornærmedes forklaring.

– Hun har gruet seg veldig lenge til denne rettssaken og har det ordentlig tøft nå, sier kvinnens forsvarer, advokat Hilde Marie Ims, til VG.

FORSVARER: Advokat Hilde Marie Ims forsvarer kvinnen som skal forklare seg i Oslo tingrett fredag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Mye av fornærmedes forklaring gikk med til å snakke om hans mistanker om utroskap. To menn som i retten omtales som tiltaltes elskere, skal senere vitne i saken.

– Det er verste å tenke på er kanskje at barna mine har hatt veldig mye kontakt med en annen mann, og kanskje hans familie, som jeg ikke vet noe om, sier mannen i sin forklaring.

I august 2016 tok kvinnen også en abort og forsøkte å skjule det for mannen, sier han i sin forklaring. Da han oppdaget det og konfronterte henne, skal kvinnen ha blitt sint. Mannen er sikker på at barnet ikke kan ha vært hans.

Paret separerte seg på våren 2016 og har barn på barneskolen sammen. Senere flyttet de to sammen igjen.

Fant omstridt melding

Da mannen ble fraktet til sykehus, forklarte kvinnen at det var mannen selv som hadde fått i seg musegiften, og at han hadde skrevet noen linjer i et avskjedsbrev hjemme i leiligheten om at han ønsket å dø.

Politiet har funnet det aktuelle arket, men partene er uenige om hvordan og hvorfor disse linjene ble skrevet.

Fornærmede forklarer i retten om et svært konfliktfylt forhold gjennom flere år. Kranglene mellom de to skal ha vært høylytte ved flere anledninger.

Mannen forteller også om flere episoder der kvinnen har brukt fysisk vold mot ham. En gang skal hun ha slått han i hodet med et bilde sånn at «blodet rant» og «glasset føk overalt», ifølge mannen. Parets barn skal ha kommet inn i rommet like etterpå.

– Det hendte hun sa ting som at «skulle ønske jeg bare kunne drepe deg» og «kan du ikke bare dø», men hun sa det med et slags glimt i øyet, og jeg tenkte ikke så mye på det da. Det er noe jeg tenker på først nå, sier mannen i retten.

Hevder han ble dopet ned

Kvinnens forsvarer sier til VG at hun trolig vil bestride disse opplysningene i sin forklaring.

– Han skaper et bilde av at hun hadde et veldig overtak i forholdet, hvilket vi ikke kjenner oss igjen i. Men at det var et veldig konfliktfylt forhold over flere år, det kan vi slå fast, sier Ims.

I 2009 skal kvinnen også ha forsøkt å bortføre barna til det søramerikanske landet hun kommer fra. Mannen beskriver dette som den tyngste perioden i hans liv.

De to hadde allerede ett barn på dette tidspunktet, og mannen forteller at han plutselig sovnet like før det andre barnet skulle fødes i Sør-Amerika.

– Jeg har i ettertid skjønt at jeg sov mye lengre enn jeg først tenkte. Jeg er sikker på at jeg ble dopet ned for at jeg ikke skulle få overvære fødselen, sier mannen.