OSLO TINGRETT (VG) Mannen (42) som i fjor ble gitt musegift av ektefellen (30), forteller at det smakte «helt forferdelig», selv med en solid dose vaniljesaus på.

Kvinnen er i Oslo tingrett tiltalt for å ha forsøkt å drepe mannen ved å putte musegift i maten hans. Hun erkjenner å ha gjort dette ved to anledninger, men nekter straffskyld for drapsforsøk.

Rettssaken begynte torsdag med mannens forklaring. Han forteller om et konfliktfylt forhold gjennom flere år, med både vold, utroskap og forsøk på bortføring av deres to barn.

I et håp om at det skulle bidra til å gjenskape familielykken, gikk han med på å begynne med «et helsetilskudd» som ektefellen så gjerne ville at han skulle ta, forklarer mannen.

– Hvordan smakte det? vil statsadvokat Guro Hansson Bull vite.



– Det smakte helt forferdelig, veldig beskt på en måte. Jeg hadde aldri i verden fått det i meg uten vaniljesausen på toppen, sier 42-åringen.

Til sammen anslår mannen at han kan ha spist musegift så mye som 12–15 ganger over en periode om omkring seks uker.

FORSVARER: Advokat Hilde Marie Ims forsvarer kvinnen som skal forklare seg i Oslo tingrett fredag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ifølge mannen omtalte kvinnen det han trodde var helsetilskudd, bare som frø. Han skal ha spurt henne om å få se pakken, men ikke reagert da hun svarte at hun ikke hadde den.

– Hun fylte opp skålen med frøene, så tok hun én og én skje, og dynket det med vaniljesaus før hun ga det til meg, forklarer mannen.

Det var grytidlig om morgenen 16. september i fjor at den tiltalte kvinnen våknet av at hennes ektemann lå på bakken med rykninger i kroppen. Kvinnen ringte raskt etter ambulanse, og mannen ble fraktet til sykehus.

Mannens helsetilstand kom seg raskt etter behandlingen på sykehus, kommer det frem i retten torsdag. Han har likevel ikke noe minne fra omkring 20.30 kvelden i forveien til han våknet på sykehus 16. september, har mannen forklart.

– Ikke sint på henne

Kvinnen har i avhør innrømmet å ha gitt mannen musegift ved to anledninger, en av dem kvelden før mannen ble fraktet til sykehus.

Da mannen våknet på sykehuset, skal sykepleieren har forklart han at han hadde fått i seg en form for gift, trolig rottegift. Det var først da han skjønte hva som hadde skjedd.

– Jeg forsto på måten hun formulerte seg at N.N. (tiltalte, journ.anm.) hadde forklart at jeg hadde prøvd å ta livet mitt. Da jeg fortalte sykepleieren at dette ikke var tilfelle, skvatt hun til, sier mannen.

– Hva var det første du tenkte? spør aktor.

– Hvordan kan hun ha vært så dum? tenkte jeg vel.

– Var du sint på henne?

– Jeg har faktisk fortsatt ikke klart å bli sint på henne. Jeg vet ikke helt hvorfor, sier mannen.

– Ikke interessert i kosttilskudd

Det var på bakgrunn av parets svært ulike forklaringer at Lovisenberg sykehus sendte en bekymringsmelding til politiet, som rykket ut til sykehuset og parets leilighet. Kvinnen ble pågrepet samme dag, siktet for å ha forgiftet mannen. Hun har siden sittet varetektsfengslet.

På spørsmål fra statsadvokaten om hvorfor han ikke forsto at noe var galt da han kjente hva musegiften smakte, svarer fornærmede at han var naiv.

– Jeg er ikke interessert i kosttilskudd og har alltid foretrukket gulrøtter for eksempel. Jeg tenkte vel at det var sånn det skulle smake, men i etterkant har jeg jo skjønt at det ikke så smake så forferdelig, sier han.

– Hvorfor gikk du med på dette? spør aktor.

– Jeg var så fortvilet over at hun stakk av med barna i helgene, og innerst inne ville jeg jo bare at vi skulle være en familie. Jeg øynet vel mulighetene for en fin familiehelg og tenkte at da får jeg heller bare ete de greiene der, sier han.

Vurderte bortføring i 2009

Mens mannen hevder han ble forgiftet av ektefellen en rekke ganger i august og september i fjor, mener tiltalte det kun er snakk om to tilfeller.

– Hun gjorde ikke dette med noe ønske om å drepe ham. Det har vært et svært konfliktfylt forhold gjennom flere år, sier kvinnens forsvarer, advokat Hilde Marie Ims, til VG.

AKTØRENE: Forsvarer Hilde Marie Ims (t.v.) og statsadvokat Guro Hansson Bull begynte på den fem dager lange rettssaken i Oslo tingrett torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Mannen forteller i sin forklaring om voldsepisoder og utroskap, men mener det aldri på noe tidspunkt var indikasjoner på at hun kunne komme til å forgifte ham.

I 2009 forsøkte kvinnen blant annet å bortføre sønnen deres da hun reiste hjem til Sør-Amerika like før hun skulle føde deres andre barn.

– Hun var bare 18 år da de to flyttet sammen til Norge, og hun har ikke vært lykkelig her. Derfor vurderte hun også å bli værende i hjemlandet med barna, sier Ims.

Mannens bistandsadvokat Brit Kjelleberg har blitt enig med Ims om erstatningskravet, mens størrelsen på oppreisningen skal bestemmes i retten.

Fredag skal den 30 år gamle kvinnen begynne på sin forklaring.

– Da vil man nok få tegnet et litt annet bilde av deres forhold. Hun er ikke enig i at hun har hatt noe overtak i forholdet, slik han har forklart i dag, sier Ims.