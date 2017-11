Kristin Kirkemo saksøker Per og Veronica Orderud

Kristin Kirkemo har saksøkt Per og Veronica Orderud i forbindelse med et arveoppgjør.

I midten av mars neste år møtes partene i Nedre Romerike tingrett hvor tvistesaken skal behandles over to dager.

Det var i mai år at Kristin Kirkemo (44) og lillebroren tok ut stevning mot Per (63) og Veronica Orderud (45) – samt Veronica Orderuds lillesøster.

Kirkemo og lillebroren er halvsøsken med Veronica Orderud og lillesøsteren – og bakgrunnen for søksmålet skyldes dødsfallet til deres felles mor i slutten av oktober i fjor.

– UENIG: Advokat Jon Alshus opplyser til VG at klientene Per og Veronica Orderud og hennes lillesøster bestrider søksmålet. Foto: OSLO ADVOKAT-FELLESSKAP

I stevningen er også Per Orderud trukket inn som en part med mulig rettslig interesse, men det er uklart om søksmålet mot ham vil stå frem til rettsforhandlingene eller bli trukket.

Det er foreløpig ikke kjent hva slags krav som Kirkemo og lillebroren retter mot de tre, men det er på det rene at den avdøde moren brukte personlige midler til å støtte Per og Veronica Orderuds kamp om å få gjenopptatt saken sin.

Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet på Orderud gård på pinseaften i 1999.

Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel. Alle har sonet ferdig dommene og er løslatt.

– Tok opp lån



«N.N. (journ.anm. moren til halvsøsknene) ønsket å støtte arbeidet med en begjæring om gjenopptagelse for Per og Veronica Orderud. Det etter at privatetterforsker Tore Sandberg i 2007 ble engasjert i forbindelse med arbeidet. Hun tok alene opp et lån for å dekke kostnadene med arbeidet.», skriver advokat Jon Alshus i en uttalelse til VG.

Advokaten er engasjert av Per og Veronica Orderud og lillesøsteren i forbindelse med saken.

I uttalelsen opplyser advokaten videre at den avdøde moren hadde opprettet et testament og gavebrev før hun døde – hvor fordelingen av arven ble bestemt.

«Veronica Orderud og N.N. (journ.anm. lillesøsteren) bestrider at saksøkerne har noe som helst berettiget krav mot dem. Per Orderud bestrider at det kan rettes noe krav mot ham.», skriver Alshus.

Ifølge advokaten, mener Per og Veronica Orderud og hennes lillesøster at prosessen rundt arveoppgjøret er «gjennomført i henhold til det gavebrevet N.N. (journ.anm. moren) utferdiget som sin livsdisposisjon og testamente.»

TAUS: Advokat Lars Marius Holm ønsker ikke å kommentere saken. Han bistår Kristin Kirkemo og hennes lillebror i tvistesaken. Foto: ADVOKATFIRMAET ANDERSEN & BACHE-WIIG

Kristin Kirkemo og lillebroren har engasjert advokat Lars Marius Holm i forbindelse med tvistesaken.

Ber media om varsomhet



I en SMS til VG lørdag ettermiddag skriver advokaten at hverken klientene eller ham selv har noen kommentar til saken.

– Utover å henstille media om å utvise en særlig varsomhet i omtalen av saker av privat og personlig karakter, skriver Holm.

Privatetterforsker Tore Sandberg ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.