Kristian Michelsen (34) dømt for IS-deltakelse

Kristian Michelsen (34) fra Verdal er dømt til syv år og seks måneders fengsel for deltakelse i Den islamske staten (IS) og terrorforbund.

Michelsen reiste november 2014 fra Norge til Syria, etter at et vennepar av ham fra Levanger hadde reist sommeren i forveien.

34-åringen tok seg ut av Syria 30. april 2016, hvorpå han ble fengslet av tyrkiske myndigheter og senere utlevert til Norge.

«Kommunikasjonen etterlater heller ingen tvil om at tiltalte hadde reist for å slutte seg til ISIL for å gjøre jihad i betydningen kjempe, jf formuleringen om at han var der han ville være, og at han faktisk hadde sluttet seg til ISIL,» står det i dommen.

Oslo tingrett slår også fast at det ikke er tvil om at Michelsen stilte seg bak «metodene» til IS.



Det var ved hjelp av sin trønderske kompis fra Levanger, som allerede var i Syria med sin konvertittkone, at Michelsen kom seg over grensen. Han ble deretter innullert i IS, tok et arabisk navn og ble plassert i en såkalt sharialeir.

Han var i kontakt med to andre norske fremmedkrigere, blant annet Kim Andre Ryding fra Moss. Michelsen fikk også sitt eget våpen, en AK 47.

I dommen gjengis det flere eksempler på kommunikasjon Michelsen har hatt med personer i Norge. Retten mener det er uklart hva Michelsen konkret gjorde ved IS-fronten, foruten «at han hadde en funksjon tett oppe i kamphandlingene og at han var med på husransakelser i etterkant.»

På et tidspunkt ønsket verdalingen å komme seg ut av Syria, og lyktes etter flere komplikasjoner med dette våren 2016.