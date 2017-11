Kripos etter overgrepsavsløring: Ikke fått info fra australsk politi om norske brukere

Etter at VG omtalte at 30 nordmenn hadde vært aktive på overgrepsforumet «Childs Play», tok Kripos kontakt med australsk politi. Svaret derfra var at de ikke hadde funnet en eneste nordmann.

7. oktober publiserte VG dokumentaren om overgrepsforumet «Childs Play», som ble drevet av den australske politigruppen Task Force Argos i 11 måneder.

Operasjonen var kontroversiell også fordi australsk politi selv delte overgrepsbilder for å beholde troverdighet når de var undercover på forumet.

VGs undersøkelser i forumet viste at minst uidentifiserte 30 nordmenn hadde vært aktive. Flere av dem skrev for eksempel på norsk, eller lot seg avsløre som norske på andre måter – til tross for at forumet var på det såkalt mørke nettet, hvor man kan ferdes anonymt.

En av disse, en mann på Vestlandet, skrøt av pågående overgrep. Etter at det lyktes VG å identifisere han ved navn, ble politiet varslet, mannen pågrepet og overgrepene stoppet.

Les også: Dette skrev australsk politi på overgrepsforumet

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

– Ingen nordmenn



I måneden som har gått siden avsløringen av overgrepsforumet har det vært uklart om Kripos i Norge hadde mottatt informasjon eller saker fra Task Force Argos.

Politikere gikk ut og krevde at Kripos skulle etterforske de 30 nordmennene.

I går kom svaret til Kripos via en pressemelding:

«VG har i sine artikler anslått at rundt tretti nordmenn har operert på dette forumet. Kripos har, på bakgrunn av omtalen, tatt kontakt med australsk politi og etterspurt informasjon om norske brukere. Australsk politi har meddelt Kripos at de så langt ikke har funnet norske brukere som kan knyttes til overgrepsmateriale.»

Det fremgikk ikke av pressemeldingen hvorfor australsk politi ikke har funnet norske brukere.

Australsk politi til VG: Har sendt ut info



I en telefonsamtale med VG i dag ønsker heller ikke Jon Rouse, leder av Task Force Argos, å forklare bakgrunnen for dette.

– Vi gir ikke dere mer informasjon, sier han.

– Vi har sendt våre pakker til de ulike politibyråene vi jobber med. Jeg kan ikke svare for hva de gjør og jeg vet heller om de kommer til å svare på deres spørsmål, sier Rouse, som ikke vil si noe om til hvilke land Task Force Argos har sendt informasjon eller spor.

Han forteller også at de har inngått samarbeid med journalister med tanke på å få ut hva de «faktisk oppnådde gjennom operasjonen».

TASK FORCE ARGOS: Jon Rouse til høyre leder enheten. Til venstre etterforsker Paul Griffiths. Enheten ligger under Queensland Police Service i Australia. Foto: Tore Kristiansen , VG

Møte hos Riksadvokaten



Mandag denne uken ble det holdt et møte på Riksadvokatens kontor i kjølvannet av VGs omtale av overgrepsforumet. Deltakerne var toppledelsen i Kripos, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Det nasjonale statsadvokatembete, Oslo politidistrikt, Økokrim og Politidirektoratet.

Konklusjonen til Riksadvokaten etter møtet var at politiets interne retningslinjer for etterforskning og operasjoner på internett er utdaterte.

Riksadvokaten har tidligere fortalt at politimetodene australsk politi har benyttet – og som kan ende opp med norske saker – ikke er lovregulert i Norge.

Foto:

Enkeltsak fra Canada



Kripos opplyser også i pressemeldingen at de har mottatt informasjon med utspring i det aktuelle overgrepsforumet, men det var fra canadisk politi.

«Det forelå ikke dokumentasjon som ga grunnlag for å opprette straffesak, men informasjonen fra canadisk politi ble oversendt Trøndelag politidistrikt for vurdering», skriver Kripos.

Saken fra canadisk politi skal imidlertid ikke ha noe å gjøre med operasjonen til australsk politi.