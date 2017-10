Krever skriftlig svar av justisministeren etter overgrepsavsløring

I et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) krever Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad svar på hva norsk politi gjør etter avsløringen av overgrepsforumet «Childs Play».

Siden VG 7. oktober avslørte at australsk politi i 11 måneder hadde drevet et barneovergrepsforum i en hemmelig aksjon, står fortsatt flere spørsmål ubesvart av norske myndigheter.

Kripos har valgt å ikke kommentere saken konkret.

Nå mener stortingsrepresentant, justispolitisk talsperson og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad, at det er på høy tid at offentligheten får en avklaring.

Ropstads spørsmål



I dag sendte han følgende spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen:

«VG har den senere tid avslørt hvordan australsk politi, som ledd i en politioperasjon, tok over et nettsted som deler overgrepsbilder av barn. Australsk politi delte selv overgrepsbilder av barn. Har norsk politi fått informasjon som viser at norske borgere har vært involvert, herunder både overgriper og offer, hva gjør politiet med denne informasjonen og vil bevisene kunne brukes i en etterforskning?»

Spørsmålet må besvares i løpet av seks virkedager.

VGs gjennomgang av det politidrevne overgrepsforumet «Childs Play» viser at rundt 30 nordmenn var aktive.

Skrøt av overgrep



Én av de 30 nordmennene som var aktive på Childs Play skrøt i september i fjor av overgrep han planla å begå mot et barn i egen slekt.

Til tross for dette ble ikke norsk politi klar over den prekære situasjonen før VG tre måneder senere, i desember, lyktes med å identifisere den unge vestlendingen i 20-årene. Lokalt ble deretter varslet i desember.

Vestlendingen ble arrestert 18. januar i år.

– Jeg skjønner ikke hvorfor politiet ikke reagerte med en gang, sa faren til det norske offeret i et intervju i forrige uke.

Pressemelding



Lørdag gikk Kripos ved sjef Ketil Haukaas ut med en pressemelding på politets egne hjemmesider, hvor han uttalte:

– Noen synes kanskje det er rart når vi ikke vil kommentere en konkret aksjon eller sak, som den australske operasjonen omtalt i VG denne uka. De som kjenner politiet vet likevel at det ofte er slik, uavhengig av kriminalitetsform. I mange tilfeller kan vi ikke opplyse om de etterforskningsskrittene som gjøres eller hvilke politiaksjoner eller etterforskinger som pågår, i Norge eller andre land. Forteller vi noe på feil tidspunkt, risikerer vi å miste muligheten for å sikre bevis i de sakene vi og kolleger i andre land ønsker å løse.