Krever 11 år og fem måneders fengsel i Romsås-saken

OSLO TINGRETT (VG) Statsadvokat Trude Antonsen krever 11 år og fem måneders fengsel for trailersjåføren (42) fra Romerike som er tiltalt for overgrep mot to småjenter på Romsås i Oslo om sommeren 2000.

Den overgrepstiltalte 42-åringen er også tiltalt for overgrep mot en annen mindreårig jente i perioden 2004–2006 – samt for besittelse av nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.

− Tiltalte skal dømmes for samtlige forhold i tiltalen, innledet statsadvokat Trude Antonsen sin sluttprosedyre.

Tiltalen: 20. juni 2000: To mindreårige jenter på 6 og 7 år ble lokket inn i et skogholt ved Tiurleiken skole på Romsås i Oslo. Politiet mener den da 25 år gamle trailersjåføren forgrep seg mot dem etter tur – og at han truet med å drepe dem, dersom de ikke var stille. – Jeg erkjenner straffskyld, uttalte 42-åringen i retten. 2004-2006: Politiet mener at trailersjåføren forgrep seg mot en annen mindreårig jente i denne perioden. – Ikke skyldig, svarte tiltalte i retten.



Juli 2016: I forbindelse med pågripelsen av 42-åringen, tok politiet beslag i nesten 15.000 ulovlige bilder som fremstiller overgrep mot barn.

– Jeg erkjenner straffskyld, sa han i retten.



Statsadvokaten påpeker at DNA-bevis har vært helt avgjørende for at politiet etterforsket overgrepene på Romsås i fjor sommer – og at saken ikke hadde blitt avdekket uten DNA-beviset.

− Faktum ikke omstridt



− Faktum i saken er ikke omstridt. Både de fornærmede jentene og tiltalte har forklart seg identisk om overgrepene, selv om tiltalte har forklart seg noe forbeholdent om bruken av vold og trusler. Han husket ikke å ha vært voldelig eller truende, men vil ikke trekke ofrenes forklaring i tvil, sa Antonsen.

Ifølge statsadvokaten, har overgrepene påført de fornærmede jentene ulike senskader, noe mer alvorlig for den eldste av dem. De to var 6 og 7 år da overgrepene skjedde i juni 2000 – i borettslaget hvor de bodde med familiene sine.

− Det dreier seg om svært unge jenter. De leker i boligområdet sitt, et sted som i utgangspunktet skal være trygt. Handlingene fremstår som planlagt: Han tar kontakt med jentene, inviteres inn i leken og misbruker barnas tillit, forklarte statsadvokaten, som mener saken åpenbart har forringet jentenes livskvalitet.

− De ble svært redde, og var vitne til overgrep mot venninnen sin.

Strafferabatt



Statsadvokaten erkjente at hun syntes det var vanskelig å komme frem til en påstand om straff siden handlingene ligger tilbake i tid – samtidig som hun mente at det foreligger formildende omstendigheter som man måtte ta hensyn til.

I tillegg har straffenivået økt for denne typen forhold siden 2000.

− Han har erkjent forholdet. Han meldte seg ikke, men bekreftet alt etter 16 år da han gikk inn på DNA-treff. Det er ikke en helt uforbeholden tilståelse, men han har lagt seg relativt flat i retten – og det har hatt betydning prosessøkonomisk, sa Antonsen.

Statsadvokaten opplyste for retten at trailersjåføren har fått en strafferabatt på mellom 20 og 25 prosent, noe som tilsvarer om lag to år.

Den overgrepstiltalte trailersjåføren har erkjent besittelse av overgrepsbildene.

− Det er ikke noen tvil om at tiltalte har vært i besittelse av disse bildene og cirka 40 videoer. Det dreier seg om seksuelle overgrep og voldtekt av barn, helt ned i spedbarnsalder, sa Antonsen.

− Svært grove overgrepsbilder



I retten hevdet tiltalte at bildene var tiltenkt en nettside for pedofile, slik at ingen begikk flere overgrep mot barn.

− Det fremstår ikke troverdig, og det er ingen her som tror på ham – heller ikke hans forsvarer. Det er svært grove overgrepsbilder. Det er svært grove overgrep mot barn.

Til slutt i prosedyren tok statsadvokaten for seg siste delen av tiltalen, overgrep mot en mindreårig jente i perioden 2004–2006. Trailersjåføren nekter straffskyld for disse forholdene.

− Saken ble etterforsket den gangen, men henlagt på bevisets stilling. Fornærmede har beskrevet overgrep i detalj, mens tiltalte har sagt at han var uforsiktig under voldsom lek. Det mener vi ikke er troverdig, og vi finner ingen motiv for at fornærmede skal lyve, sa Antonsen.

To rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at den tiltalte trailersjåføren har en pedofil dragning.

− Jeg legger derfor ned påstand om at tiltalte skal dømmes til 11 år og fem måneders fengsel for hele tiltalen.