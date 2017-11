Kan være offer for menneskehandel - tiltalt for falsk forklaring om menneskehandleren

HOKKSUND (VG) Den indiske mannen (44) løy for retten da arbeidsgiveren hans sto tiltalt for menneskehandel mot tre ansatte. Nå er 44-åringen tiltalt for falsk forklaring.

– Ønsker vi et samfunn hvor vi straffeforfølger mennesker som er ofre i en menneskehandelssak? Det er sterke beviser for at han er offer i en stor menneskehandelssak, sa 44-åringens forsvarer Alexander Greaker i retten fredag.

– Tiltalte må nok dømmes, selv om han skulle være et offer for menneskehandel, sa aktor Hedda Obstfelder om 44-åringen.

Hun la ned påstand om fengselsstraff i seks måneder, hvor tre måneder gjøres betinget.

Det var fredag 44-åringen møtte i Hokksund tinghus i den spesielle saken.

Forbrytelsen er at han avga falsk forklaring for retten om arbeidsforholdene på gartneriet hvor han jobbet, da eieren sto tiltalt i en av landets mest omfattende menneskehandelssaker:

To menn, en 67-åring og en 38-åring, ble av Høyesterett idømt ubetinget fengselsstraff på henholdsvis tre og et halvt og fire og et halvt år i juni i år. De ble funnet skyldig i å ha utnyttet tre indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid på to gartnerier i Buskerud. Menneskehandelen og utnyttelsen hadde gitt dem vesentlig økonomisk utbytte, mente retten.

Les også: Frykter økt menneskehandel etter flyktningstrømmen

TILTALT: Denne mannen har jobbet ved gartneriet siden 2002, da han første gang kom til Norge. Han er tiltalt for falsk forklaring etter å ha snakket for godt om arbeidsforholdene ved gartneriet – hvor han i flere år i realiteten fikk betalt 15 kroner timen. Foto: Privat

– Jeg var redd

I dag jobber 44-åringen fortsatt som gartner i gartneriet som sønnen til 67-åringen nå eier. Her skal han nå få lovlig betalt.

Inderen kom til Norge i 2002 for å jobbe ved gartneriet til 67-åringen.

I mange år fikk han så lite som 4000–5000 kroner i månedslønn. Han jobbet 10–12 timer mandag til søndag under sesongoppholdene i Norge. Fredag kom det frem at 44-åringen tjente rundt 15 kroner i timen.

Dette forklarte han ikke til politiet eller retten under menneskehandelssaken. Derfor er han tiltalt for falsk forklaring.

Han forklarte først at han fikk 28.000 kroner i månedslønn og at arbeiderne hadde normal arbeidstid.

Da han fredag ble spurt av aktor Obstfelder om dette var en uriktig forklaring, svarte han bekreftende.

– Det sa jeg fordi jeg var redd og bedt om å si det, svarte 44-åringen, og pekte på at den 67 år gamle eieren instruerte arbeiderne i hva de skulle si hvis myndighetene kom på kontroll på gartneriet.

Flere ganger fortalte 44-åringen at han var redd for å miste jobben.

Les mer: «Andrea» ble dumpet på gaten i Oslo og tvunget til å stjele

FORSVARER: Alexander Greaker forsvarer den 44 år gamle mannen som er tiltalt for falsk forklaring. Greaker mener det vil være «rettsstridig» å straffe mannen for falsk forklaring, ettersom han også arbeidet ved gartneriet og ble instruert av eierne til å forklare seg falskt. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Beskrevet som «Hitler»

Arbeiderne var ikke utsatt for tvang, og hadde inngått frivillige arbeidsavtaler. Likevel mente Høyesterett at grov underbetaling, tyngende arbeids- og livsforhold og liten reell handle- og bevegelsesfrihet beviste tvangsarbeid.

Et vitne forklarte at arbeiderne følte de var i et fengsel og at arbeiderne ble underdanige når eierne var til stede.

Ifølge et vitne kunne arbeiderne bli fratatt mobiler, de skal ha kalt 67-åringen for «Hitler», og adlydt ham som en militær.

Les også: Derfor vegrer menneskehandelofre seg for å anmelde

Ville ikke miste jobben

Aktor Obstfelder poengterte hvor viktig det er at folk snakker sant i norske rettssaler.

– Han var redd for å miste jobben, ikke for represalier. Det tenker jeg at ikke holder for å frita ham for straff, sa hun

Ifølge lagmannsrettens dom hadde de to gartnereierne mellom 10–15 indiske arbeidere i høysesongen. Flere av dem oppholdt seg og arbeidet ulovlig i Norge.

Retten mente det var bevist at de fleste, om ikke alle, hadde lønn- og arbeidsvilkår som de tre fornærmede i saken. Lønn ble etterskuddsbetalt etter endt oppholdt i Norge og arbeidernes pass ble innkrevd ved ankomst til Norge.

Husker du denne? Piken med flaxloddet – en fortelling om det moderne slaveriet

AKTOR: Hedda Obstfelder mener 44-åringen må få ubetinget fengselsstraff for den uriktige forklaringen. Foto:

Ville forsørge familien



44-åringens forsvarer mener påtalemyndigheten aldri skulle ha tiltalt mannen for falsk forklaring og at det strider mot rettsfølelsen.

Det gjelder et ulovfestet prinsipp i norsk rett at man ikke skal straffe handlinger som lovgiver ikke har ment å ramme med loven.

Greaker dokumenterte også for retten at politiet ikke ville tiltale personen fordi det var «åpenbart» at 67-åringen sto bak den falske forklaringen.

Greaker spurte hvorfor 44-åringen ikke anmeldte 67-åringen.

– Jeg var alene. Jeg skal forsørge min familie og min brors familie. Sånn som jeg har det, ved at jeg kan forsørge dem, det ville jeg fortsette med, svarte han via tolk.

– I og med at disse forklaringene er falske, ble du instruert av eieren til å si det du sa, spurte forsvareren.

– Han hadde sagt til alle at man skulle si sånn og sånn. Hvis ikke så henter jeg dere ikke til Norge på nytt, svarte mannen.

– Nevnte han det hver eneste gang du reiste ut av landet?

– Det ble sagt til alle. Hvis det var en arbeider som ønsket å si noe, ble vedkommende tilsnakket av andre arbeidere: «Vi skal ikke miste jobben på grunn av deg», forklarer mannen

– Har du følt noe form for lojalitet for eieren?

– Ja, det er som et arbeidsgiver-ansatt-forhold, svarte mannen, som forteller at han i dag jobber åtte timer hver dag, og har fri lørdag og søndag.

– Synes du det er rettferdig at samfunnet går etter deg (for falsk forklaring journ.anm.), når jeg legger til grunn at du er utsatt for tvangsarbeid, spurte forsvarer Greaker.

– Nei, svarte mannen, og holdt hendene opp mot ansiktet.

Avgjørelse i saken er ventet på torsdag.