Journalist dømt for voldtekt av kvinnelig frilanser

En journalist i 30-årene er dømt til fengsel i fire år og tre måneder for sovevoldtekt av en ung kvinnelig frilansjournalist.

Han er av en tingrett på Vestlandet også dømt til å betale kvinnen 150 000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten kom til at mannen hadde samleie med kvinnen, som er i 20-årene, til tross for at hun sov og/eller var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av beruselse.

Det var Medier24 som meldte om saken først.

– Ute av stand til å motsette seg

Ifølge dommen skjedde sovevoldtekten på et nachspiel i desember 2016. Kvinnen, som da var frilansjournalist på samme arbeidsplass som tiltalte, var så full at hun ramlet i bakken mens de ventet på drosjen som skulle ta henne til et nachspiel sammen med flere andre. Hun kastet opp på veien, og da de kom fram var hun forvirret og søvnig og måtte støttes inn i huset, ifølge dommen.

Der ble kvinnen hjulpet inn på et soverom i underetasjen. Etterpå gikk de andre opp for å drikke hvitvin.

Etter 15-30 minutter gikk tiltalte ned på soverommet hvor kvinnen lå. Mens hun sov, heter det i dommen, hadde han samleie med henne.

– Hun var på grunn av beruselse ute av stand til å motsette seg seksuell omgang da tiltalte kom inn på soverommet og la seg i sengen, skriver tingretten i dommen.

Tiltalte, som erkjente seg ikke skyldig under hovedforhandlingene, har forklart at han ble full etter å ha drukket øl og whisky. Han hevder at kvinnen samtykket til den seksuelle omgangen, men dette fester ikke retten lit til.

– Tiltalte som skal bedømmes som om han var edru, forstod at fornærmede ikke var i stand til å ta vare på seg selv herunder motsette seg hans handling, heter det i dommen.

VG har vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat, men fornærmede ønsker ikke å kommentere saken.

Sendte Snapchat-melding

Mannen ble også dømt for å ha sendt kvinnen en Snapchat-melding som retten finner å være «rettsstridig adferd». Retten mener meldingen var klart egnet til å påvirke fornærmedes rolle som vitne i saken.

Han skrev blant annet:

«Som en friendly hands-up, vil jeg bare si at jeg kommer til å gå til rettslig motangrep dersom jeg ikke blir renvasket snarest, med henleggelseskode «Intet straffbart forhold.»»

Han skrev også:

«Dette er overhode ingen trussel mot deg, jeg vil bare gjøre deg klar over at det -kan- bli runde(r) i retten dersom jeg ikke blir renvasket.»

Tiltalte har forklart at han ikke mente å true eller påvirke kvinnen.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med mannens forsvarer.