Jeger dømt til fengsel for uaktsomt drap i Balsfjord

Den 42 år gamle mannen som var tiltalt for å ha skutt og drept en jeger i Balsfjord i Troms i februar, er i Nord-Troms tingrett dømt til fire måneders fengsel.

Nord-Troms tingrett har domfelt mannen for uaktsomt drap og brudd på våpenloven, melder iTromsø. Dommen er i samsvar med aktors påstand.

Mads Håvard Larsen (26) døde etter å ha blitt truffet av et skudd som 42-åringen avfyrte på Stormoen avfallsanlegg 28. februar i år. 41-åringen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen, og han forklarte i retten at han var helt sikker på at det var en rev han så i siktet.

– Opptrådte uforsvarlig

Ut fra en samlet vurdering av bevisene, finner retten at tiltalte tok en forhastet beslutning om å skyte, uten å forsikre seg om hva han siktet mot. Retten finner det ikke tvilsomt at tiltalte opptrådte uforsvarlig ved å skyte uten å foreta nærmere undersøkelser.

– Tiltalte burde ha gjort nærmere observasjoner for å klarlegge hva han siktet mot, heter det i dommen.

Erkjente ikke skyld

Under rettssaken nektet mannen skyld for uaktsomt drap, selv om han erkjente å ha skutt Larsen. Avhørsleder i politiet fortalte på rettens siste dag at tiltalte hadde erkjent straffskyld under avhørene, men 41-åringens advokat Trygve Staff mente at hans klient ikke forstod hva han svarte på.

I tillegg til den ubetingede fengselsstraffen må mannen betale til sammen 375.000 kroner i erstatning til Larsens foreldre og samboer. Han er også fradømt retten til å drive jakt i fem år. Våpenet og utstyret han brukte, blir også inndratt.

26-åringen døde umiddelbart av massive hjerneskader. Det var tiltalte selv som meldte fra til politiet. Det var mørkt da jakten pågikk, og tiltalte brukte en rifle med et påmontert termisk sikte.