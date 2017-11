Jaktulykken i Balsfjord: Tiltalte tilbake på åstedet

Mannen som er tiltalt for uaktsomt drap på Mads Håvard Larsen var tirsdag sammen med retten tilbake på åstedet hvor han skjøt og drepte jaktkameraten.

Det var nesten stummende mørkt på avfallsanlegget på Stormoen i Balsfjord da retten tirsdag ettermiddag var på befaring på området. Det var her, for nesten ni måneder siden, at 26 år gamle Mads Håvard Larsen ble drept mens han var på revejakt.

Uten å være klar over det hadde også hans 41 år gamle jaktkamerat kommet inn på området. Rundt klokken 19.10 den 28. februar skjøt han skudd nummer to mot det han trodde var en skadeskutt rev. Gjennom det termiske siktet som var festet på hans rifle klarte ikke 41-åringen å se at det var kameraten som lå på en slamranke.

DREPT: Mads Håvard Larsen (26) ble drept under jaktulykken på Stormoen 28. februar. Dette bildet er fra en tur i Balsfjord høsten 2014.

Skuddet som ble avfyrt traff Larsen i hodet. Han døde umiddelbart av massive hjerneskader, og tirsdag formiddag kom det frem i retten at 26-åringen mistet bevisstheten med det samme og ikke merket smerte.

Retten var på befaring på området for at man skal se hvordan avfallsanlegget er utformet, hvor tiltalte sto da han avfyrte våpenet, hvor Larsen lå da han ble truffet av det fatale skuddet og ikke minst for å kikke gjennom det termiske siktet som tiltalte brukte da ulykken fant sted.

Prøvde siktet

Området var tirsdag ettermiddag mer opplyst enn det var kvelden da ulykken skjedde, men det fremdeles mørkt og til dels uoversiktlig der avfallshaugene ligger rekkevis.

En krimtekniker hadde med seg riflen som ble brukt da Larsen ble drept, og den samme lyddemperen og termiske siktet var fremdeles påmontert geværet.

De ulike aktørene fikk se hva 41-åringen så gjennom det varmesøkende siktet den fatale kvelden. Selv forklarte den tiltalte hvordan han skjøt ett skudd fra rundt 150 meters hold, før han deretter flyttet seg til et nytt sted. Det var her, fra 80 meters hold, at han skjøt og drepte Larsen.

PÅ ÅSTEDET: Tirsdag ettermiddag var retten på befaring på avfallsanlegget der Larsen ble drept. Området var noe mer opplyst tirsdag enn det fatale kvelden i februar, og det var i tillegg mye mindre snø, som gjorde det vanskeligere å se Larsen i sin hvite kamuflasjedrakt. Foto: Terje Mortensen , VG

Larsen lå på en slamranke dekket av snø, i hvit kamuflasjedrakt, og var dermed mindre synlig enn markøren politiet bruker under rekonstruksjonen. Flere ganger under befaringen gjentar den tiltalte at han mente han skjøt mot en skadeskutt og sammenkrøllet rev.

– Gir et bedre bilde av hva som har skjedd

– Det er alltid greit å være på befaring og få et innblikk i hvordan det var. Det gir et bedre bilde av hva som har skjedd, og hvordan det kan ha opplevdes, selv om det selvfølgelig ikke blir helt det samme, sier Erik Ringberg som er bistandsadvokaten til familien.

Broren (24) til Larsen sa i retten tidligere tirsdag at han ikke kan forstå hvordan ulykken kunne skje, og at broren og han selv – som også er ivrig jeger – ikke brukte termisk sikter.

– Kan du ikke se reven med øynene, har i alle fall ikke jeg noe på jakt å gjøre, sa broren i retten og uttrykte et stort savn etter sin beste jaktkompis og kamerat.