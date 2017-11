Imran Saber om drapsplaner mot ham: Skylder på «Munch-avtalen»

OSLO TINGRETT (VG) Imran Saber mener flere personer har vært ute etter ham, og mener politiet og påtalemyndigheten har skyld i trusselsituasjonen mot ham.

Nokas-raneren Metkel Betew (39) og Bandidos-profilen Lars Harnes (49) er tiltalt for å ha lagt planer om å drepe Imran Saber (39), alias «Onkel Skrue».

Ingen av dem erkjenner straffskyld, og ingen av dem har ønsket å forklare seg for politiet i avhør.

De sitter sammen med elleve andre menn tiltalt i den såkalte Sult-saken.

Imran Saber inntok vitneboksen i Oslo tingrett i en svært aggressiv stil onsdag. Han startet med å angripe politiet og påtalemyndigheten for deres arbeid opp mot ham - og hevdet at politi og påtalemyndighet har skyld i hans trusselsituasjon.

Mye av kritikken retter han mot Geir Evanger, som er statsadvokat i den pågående rettsaken.

Hemmelig dusør

Han kaller også saker mot ham selv oppkonstruerte, og sier at han ikke er rettskraftig dømt siden 2004. Han hevder at han har «betalt syv millioner i skatt», og sier at han generelt er «drittlei påtalemyndighetens piss».

Når det gjelder grunnen til at han blir forsøkt drept, uttaler han følgende:

– Man må være en struts hvis man ikke forstår grunnen til at jeg blir forsøkt drept.

Han peker på at han leverte «Skrik» og «Madonna» for dusør.

– Og det vet Evanger veldig godt, sier Saber.

Imran Saber har i flere år blitt koblet til den kontroversielle utleveringen av maleriene, hvor det på forhånd ble utlovet en dusør på fire millioner kroner som Oslo kommune stilte til rådighet for politiet.

I retten i dag brukte han mye tid på å omtale en hemmelig avtale, som han mener påtalemyndigheten har lekket ut.

Avtalen ble inngått mellom påtalemyndigheten, politiet og advokat Øystein Storrvik, som representerte Saber og David Toska, for å få tilbakeført Munch-maleriene i 2006.

Pågrepet i garasjeanlegget

Politiet mener at Betew og Harnes gjennom omfattende møtevirksomhet la konkrete planer om å drepe «Onkel Skrue» i garasjeanlegget tilhørende hans bolig i Oslo. I løpet av juli 2015, var Harnes totalt seks turer i garasjen.

Politiet mener den MC-kriminelle 47-åringen tok på seg oppdraget med å drepe «Onkel Skrue» – og at oppdragsgiveren var Betew.

Da Harnes under den sjette turen ble pågrepet, var han iført et svært spesielt antrekk:

Nylon under en mørk regndress, dobbelt sett med hansker, hvor det innerste var av nylon, og en heldekkende sort hjelm. I tillegg hadde Bandidos-profilen med seg en pistol med lyddemper samt patroner, som lå under setet på mopeden han kjørte.

Politiet mener Harnes var kledd slik for ikke å legge igjen DNA-spor på åstedet.

Saber var varslet om at en person kjørte ut og inn av garasjeanlegget hans.

– Ville ha blitt drept

Statsadvokat Geir Evanger sa i sitt innledningsforedrag at Saber er en kjent person i det kriminelle miljøet i Oslo, og at han også er dømt, blant annet for narkotikakriminalitet.

– Det har eksistert en trusselsituasjon rundt ham, og han har nok hatt fiender i det kriminelle miljøet, sier Evanger.

21. november 2010 ble Saber skutt syv ganger i brystet mens han satt i bilen sin på Jordal i Oslo. Han overlevde angrepet, men ingen har blitt tatt for drapsforsøket. Senere er det også skutt mot Sabers nabodør.

– Man mente han kunne være i fare og potensielt bli utsatt for fare og en straffbar handling, sier Evanger.

Et sentralt tema i etterforskningen har vært å avdekke eventuelle konflikter og motiver for å drepe «Onkel Skrue», men det har vist seg vanskelig.

Evanger sier i dag at påtalemyndigheten ikke vet hva som er motivet.

Han stilte spørsmålet: Hva ville skjedd hvis Saber møtte Harnes i garasjeanlegget?

– Påtalemyndighetene mener at han ville ha blitt drept, sier Evanger.