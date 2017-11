Idrettsprofil siktet: – Jeg bodde hos dem gratis mot tjenester

Idrettsprofilen fra Oslo har innrømmet å ha huset filippinske arbeidere som oppholdt seg ulovlig i Norge. I politiavhør letter arbeiderne på sløret.

Tirsdag denne uken aksjonerte politiet mot boligen til idrettsprofilen i 50-årene og kona hans i Oslo. Totalt syv personer ble pågrepet – deriblant ekteparet.

Politiet mener paret med forsett har latt minst tre filippinske arbeidere få bo hos dem – til tross for at de visste at arbeiderne oppholdt seg ulovlig i Norge.

Arbeidet som aupair



Idrettsprofilen i 50-årene har erkjent forholdet, mens kona hevder at hun kun visste at én av arbeiderne var ulovlig i landet.

FORSVARER: Advokat Petar Sekulic ved advokatfirmaet DLA Piper representerer idrettsprofilen i 50-årene. Foto: NTB/SCANPIX

Ifølge den 35 år gamle filippineren, har hun jobbet som vaskehjelp etter tiden som aupair. Lønnen skal 35-åringen ha sendt hjem til Filippinene, enten selv eller gjennom venner.

– Jeg har oppholdt meg ulovlig i Norge siden aupair-tillatelsen utløp i 2013. Jeg flyttet inn hos familien rett etterpå, og bodde der gratis mot tjenester for dem, har en filippinsk arbeider (35) forklart i politiavhør.

Politiet mener det er snakk om betydelige beløp som har blitt sendt ut av landet og at overføringene har skjedd regelmessig.

– Dette er ikke en del av siktelsen per i dag, så jeg har ingen kommentarer til saken, sier idrettsprofilens forsvarer, advokat Petar Sekulic, til VG.

Idrettsprofilen og kona hans er foreløpig kun siktet for å ha latt arbeiderne bo hos dem, men politiet utelukker ikke at siktelsen mot ekteparet vil utvides i løpet av etterforskningen.

Begge ble løslatt etter avhør tirsdag.

Konas forsvarer, advokat Johnny Veum, ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er et moment i etterforskningen, men jeg ønsker ikke å kommentere noe nå, sier politiadvokat Morten Bentzrød ved Oslo politidistrikt til VG.

– Flyttet inn i høst



I politiavhør har en annen filippinsk arbeider (35) forklart at han har vært ulovlig i Norge siden aupairtillatelsen utløp i 2013. 35-åringen hevder han flyttet inn hos idrettsprofilen tidligere i høst og at han har jobbet som renholder i private hjem – og som maler.

Den aktuelle arbeideren har også forklart at han har sendt cirka 2000 kroner til hjemlandet i måneden siden oppholdstillatelsen utløp i 2013 og frem til han ble pågrepet. Det er snakk om et betydelig beløp, ifølge politiet.

De to 35 år gamle arbeiderne har erkjent straffskyld for å ha oppholdt seg og jobbet ulovlig i Norge – samt for hvitvasking av penger i forbindelse med valutatransaksjoner til hjemlandet, Filippinene.

Erkjente skyld



Den tredje filippineren, en 28 år gammel mann, har oppholdt seg ulovlig i Norge siden aupairtillatelsen gikk ut i 2014.

Han har forklart til politiet at han har jobbet som hushjelp for personer i Oslo og Bærum i tiden etterpå, og at han har sendt penger til sin mor på Filippinene.

FORSVARER: Advokat Truls Dramer representerer de tre filippinske arbeiderne. Foto: Frode Hansen

28-åringen hevder at pengene er oppsparte midler, men politiet tror ikke på ham og mener isteden at pengene er lønn for svart arbeid.

Alle de tre filippinske arbeiderne har erkjent straffskyld etter siktelsen.

– Ren nød



– Det kan synes som om de har gjort det de har gjort i ren nød. De kommer fra distrikter på Filippinene hvor det ikke bare har vært ekstreme naturkatastrofer, men også fattigdom og fortvilelse, sier arbeidernes forsvarer, advokat Truls Dramer, til VG.

Forsvareren opplyser at arbeiderne fortsatte å livnære familiene i hjemlandet når oppholdstillatelsen i Norge utløp for tre og fire år siden.

– Det er ikke snakk om mye penger, men en idealistisk tanke. De ønsker alle å reise hjem så fort saken er avgjort, sier Dramer.

Onsdag ble ytterligere en person pågrepet av politiet i saken, men det er foreløpig ikke bestemt om flere vil bli fremstil for varetektsfengsling.