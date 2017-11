Idrettsprofil i 50-årene pågrepet: Huset personer med ulovlig opphold i Norge

Politiet mener idrettsprofilen i 50-årene og kona bevisst lot flere filippinske arbeidere bo hos dem – selv om de oppholdt seg ulovlig i Norge.

Tirsdag denne uken aksjonerte politiet mot ekteparets bolig i Oslo og pågrep totalt syv personer – deriblant ekteparet.

Idrettsprofilen i 50-årene og ektefellen ble deretter avhørt i flere timer og senere løslatt.

– Det er riktig at han var i avhør i går. Han forklarte seg åpent over flere timer og erkjente straffskyld for å ha gitt husrom til personer med ulovlig opphold i Norge, sier idrettsprofilens forsvarer, advokat Petar Sekulic ved advokatfirmaet DLA Piper, til VG.

FORSVARER: Advokat Petar Sekulic. Foto: Krister Sørbø

Vil samarbeide med politiet



Forsvareren ønsker ikke å kommentere andre forhold i saken, men opplyser at den siktede idrettsprofilen ser alvorlig på anklagene og ønsker å bidra med sitt for at politiet skal oppklare de faktiske og rettslige spørsmålene som saken reiser.

– Han samarbeider fullt ut.

Idrettsprofilens ektefelle har også erkjent straffskyld i saken – men kun for én person som oppholdt seg ulovlig i Norge, opplyser konas forsvarer, advokat Johnny Veum, til VG.

– Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier Veum.

Den aktuelle idrettsprofilen har representert landslaget i sin idrett og deltatt i både verdenscup og i OL.

Uklart om siktelsen utvides



– Jeg kan bekrefte at de er siktet for å ha bevisst huset personer med ulovlig opphold i Norge. Det er for tidlig i etterforskningen til å si noe om siktelsen utvides eller ikke. De siktede ble løslatt etter en samlet vurdering hos oss, sier politiadvokat Morten Bentzrød ved Oslo politidistrikt til VG.

FORSVARER: Advokat Johnny Veum. Foto: Jarle Grivi Brenna

Oslo-politiet har over en periode etterforsket utenlandske statsborgere som oppholder seg ulovlig i Norge etter at oppholdstillatelsen har utløpt. Etterforskerne mener at flere av disse personene jobber svart og sender deler eller hele lønnen ut av landet.

Minst tre av dem som ble pågrepet i aksjonen tirsdag var filippinske statsborgere. De har alle blitt fremstilt for varetektsfengsling, siden politiet frykter at de vil unndra seg straffeforfølgelse dersom de løslates.

De tre filippinerne er siktet for ulovlig opphold og arbeid i Norge – samt for hvitvasking.

Beslag



Politiet har tatt flere beslag i saken, men politiadvokaten ønsker ikke å kommentere detaljer rundt disse.

Ifølge VGs opplysninger, har politiet også pågrepet ytterligere én person onsdag, som beskrives som en filippinsk arbeider med ulovlig opphold i Norge.

I den videre etterforskning vil politiet undersøke elektroniske bevis i form av mobiltelefoner og valutatransaksjoner, opplyser politiadvokaten til VG.