HIV-positiv mann solgte sex i Haugesund

Politiet sier mannen har vært i Norge for å selge sex flere ganger, og at han har hatt mange kunder.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Fredag kveld pågrep politiet i Haugesund en mann som hadde solgt sex i byen. I avhør fortalte mannen at han var HIV-positiv. Medisiner politiet tok beslag i, og andre opplysninger, gjør at de fester lit til denne forklaringen.

– Vi vet han har hatt mange kunder, og at han har vært her i byen både tidligere i år og i fjor, sier Pål Gjil, Fungerende leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund.

Utkledd som kvinne



Den HIV-positive mannen var utkledd som kvinne og leide et sted i Haugesund. Politiet vet ikke i hvilken grad mannen eller hans kunder har gjort grep for å forhindre smitte. Politiet har varslet smittevernlege i Haugesund om at en HIV-smittet person har oppholdt seg i byen.

Gjil håper nå at de som kan ha kjøpt sex av mannen oppsøker lege.

– Særlig for de som har kone hjemme, eller står i fare for å kunne spre dette videre, sier han til VG.

Stor aktivitet i prostitusjonsmiljøet

Sex-salg står sentralt i arbeidet til den operative utlendingkontrollen i Haugesund. Den siste tiden har det veldig mye aktivitet i markedet, forteller politiet. Pågripelsen av den HIV-positive mannen skjedde på bakgrunn av informasjon om at det fantes en mulig interessant pesron å sjekke opp.

Mannen har solgt sex via annonser på nett, og kan ha operert ut av både leiligheten han har leid, og hotellrom.

Uttransportert søndag



Mannen ble uttransportert til et land nær Norge, hvor han hadde oppholdstillatelse, allerede søndag ettermiddag.

– Hvis alt ligger til rette for det sørger vi for å uttransportere så fort som mulig, sier Gjil.

Mannen ble bortvist etter utlendingslovens §17 på bakgrunn av at han ikke kunne sannsynliggjøre det oppgitte formålet med det å være i Norge.