Hesteeier angrepet av naken mann i fjøs

En hesteeier på Vestvågøy ble angrepet av en naken mann i fjøset sitt. Politiet undersøker om mannen har forgrepet seg på hestene.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Politiet fikk lørdag melding om en mann som hadde blitt angrepet av en annen mann i sitt eget fjøs på Vestvågøy i Nordland. Det bekrefter politioverbetjent Dag Sture Strøm ved Vest-Lofoten lensmannskontor overfor avisen.

Mannen var naken og ruset da politiet kom, og Strøm sier til avisen at politiet nå etterforsker om mannen hadde forgrepet seg på noen av hestene.

– Det vet vi foreløpig ikke. Det er noe den videre etterforskningen kan gi svar på. Det jeg kan si er at det er gjort etterforskingsmessige skritt for å få bekreftet eller avkreftet dette, sier Strøm til Lofotposten.

Mannen er mistenkt for lignende forhold andre steder i politiet. Mannen ble løslatt etter forhør, men er siktet for å ha tatt seg ulovlig inn på en annens eiendom, for vold mot en annen person og for dyremishandling.