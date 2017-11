Henlegger familievoldssak mot politileder

Statsadvokaten henlegger saken mot en politileder i 40-årene som var siktet for familievold.

Politilederen i 40-årene ble satt under etterforskning for familievold i mai i fjor, og i slutten av oktober skrev VG at politiet hadde innstilt på å tiltale ham.

Nå har statsadvokaten, som har endelig påtalekompetanse i slike saker, henlagt saken.

– Den er henlagt på beviset stilling, sier statsadvokat Jogeir Nogva til VG. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer Mette Yvonne Larsen har tidligere uttalt til VG at han mener anmeldelsen grunner i en barnefordelingssak.

Ekskona, som var sammen med politilederen fra 2006 til 2011, gikk til anmeldelse av ham i april i fjor. Hun forteller at hun skal ha blitt utsatt for fysisk og psykisk vold.

Ekskonas bistandsadvokat, John Christian Elden, har tidligere kritisert politiet for å bruke lang tid på etterforskningen.

– Hun er overrasket over at statsadvokaten ikke ville følge opp politiets etterforskningsresultat. Hun har bedt med klage på dette til Riksadvokaten og be ham bringe saken til retten. Vi skal møtes neste uke og gå gjennom saken, opplyser Elden til VG.