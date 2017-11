Gudrun Thomassen (84) drept på Finnsnes

FINNSNES (VG/FOLKEBLADET) Det var 84 år gamle Gudrun Myrvang Thomassen som ble drept på Finnsnes i Lenvik i Midt-Troms mandag.

Politiet har i samråd med de pårørende valgt å frigjøre navnet på den drepte.

ALTERNATIV FORFATTER: Gudrun Myrvang Thomassen viser frem sin bok «På livets reise». Foto: Linda Pedersen , FOLKEBLADET

Gudrun M. Thomassen ble født i 1933, og vokste opp på Bjørkebakken i Dyrøy. Hun jobbet først som lærer i 20 år og senere som kontormedarbeider på en trafikkskole.

84-åringen var engasjert i ulike organisasjoner og frivillig arbeid.

Det var tidlig mandag ettermiddag denne uken at politiet fikk melding om at en ung kvinne bevæpnet med kniv hadde truet beboere i et hus i utkanten av Finnsnes.

Meldingen var alvorlig, og væpnet politi rykket umiddelbart ut. Før de kom frem hadde 21-åringen forsvunnet. Drøye tre timer senere fant politiet 21-åringen og den drepte kvinnen i huset der 84-åringen bodde.

Skrev bøker

I lokalmiljøet er Gudrun Thomassen også kjent som forfatter av alternative bøker og hun hadde en «healingvirksomhet.»

Bøkene omtalte Thomassen selv som «automatiserte» eller «kanaliserte». Hun mente at hun ikke selv skrev bøkene, men at hun bare videreformidlet budskap som kom til henne.

Om sin siste bok «Det gode hjertet» fortalte hun at den var skrevet med budskap om å dyrke kjærlighet, tilgivelse og godhet.

– Jeg føler at jeg gjør noe betydningsfullt. Det er ikke mitt problem om folk er skeptiske, det er deres problem, sa Thomassen blant annet.

Gudrun Thomassen var enke og etterlater seg flere barn og barnebarn.

En 21 år gammel kvinne er siktet for drapet, og varetektsfengslet i fire uker. Kvinnen er innlagt på sykehus og har så langt ikke vært i stand til å la seg avhøre. Ifølge politiet var 21-åringen og den drepte bekjente.

