Ga ektemannen musegift - dømt til 12 års fengsel

En 30 år gammel kvinne er i Oslo tingrett dømt til 12 års fengsel for å ha forsøkt å drepe sin tidligere ektemann med musegift.

Hun dømmes for totalt åtte drapsforsøk, og til å betale den tolv år eldre mannen om lag 270.000 kroner i oppreisning og erstatning.

Retten legger til grunn at kvinnen i fjor sommer gjorde flere søk på internett på blant annet «viagra kan drepe» og «hvordan lage gift for å drepe folk». På bakgrunn av disse søkene åpnet hun flere linker som omhandlet hjemmelaget musegift og dødsfall i den forbindelse.

Anker trolig

Retten slår videre fast at hun også i fjor høst gjorde flere lignende søk på internett og at hun ved tre tilfeller kjøpte musegift.

– Det var en alvorlig tiltale, og jeg registrerer tingrettens dom. Rettergangen har vært en enorm påkjenning for min klient, og det er til syvende og sist hennes avgjørelse, men veldig mye tyder på at dommen vil bli anket, sier kvinnens forsvarer Hilde Marie Ims til VG.

Under hovedforhandlingen erkjente kvinnen at hun ved fire anledninger ga musegiften til ektemannen, men hun nektet straffskyld for drapsforsøk.

Retten mener imidlertid hun altså skal dømmes for åtte drapsforsøk.

– Jeg har snakket med min klient og vi er godt fornøyd med dommen. Den gjenspeiler det alvoret og omfanget som saken dreier seg om. Dommen er sjeldent sjeldent tydelig, og jeg mener den er riktig, sier mannens bistandsadvokat Brit Kjelleberg til VG.

– Var desperat

Hun mente hun aldri ønsket fornærmede død da hun ga ham giften.

– Jeg ønsket å skade ham, ja, men ikke å drepe. Jeg trodde han skulle få vondt i magen, kaste opp og tenkte at «hva driver du med?». Jeg håpet han skulle bli sint og gå fra meg, forklarte hun i retten.

– Jeg vet at det er kynisk, men jeg tenkte ikke klart. Jeg var desperat, og det beklager jeg veldig, forklarte hun også.

16. september i fjor våknet kvinnen av at hennes ektemann lå på bakken med rykninger i kroppen. Hun ringte raskt etter ambulanse, og mannen ble fraktet til sykehus.

Ektemannens forklaring: Derfor spiste han musegiften

På grunn av den forgiftede mannen og hans tolv år yngre ektefelles svært ulike forklaringer på hva som hadde skjedd, sendte Lovisenberg sykehus likevel en bekymringsmelding til politiet, som samme dag rykket ut til parets adresse på Ensjø i Oslo. Kvinnen ble pågrepet og siktet samme dag.