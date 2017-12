Fotballdommer siktet for over 400 overgrep: Lurte gutter ned i tiårsalderen

Overgrepene som er en fotballdommer i 20-årene er siktet for å ha begått «omfatter hele spekteret av sedelighetskapittelet i straffeloven», mener politiet.

Dette er saken: **I midten av juni i fjor ble den unge fotballdommeren pågrepet av politiet i Sør-Norge. **Han ble siktet for seksuell omgang med mindreårige og for besittelse av materiale som fremstiller seksuelle overgrep mot barn. **Etter et par uker i varetekt ble siktede løslatt. Politiet mener han nærmest umiddelbart fortsatte med nye overgrep. **I fjor høst ble fotballdommeren pågrepet på nytt. Han sitter fortsatt i varetekt. **Politiet har identifisert over 400 ofre som i all hovedsak er mindreårige gutter fra flere steder i Norge. Noen av ofrene er fra Sverige.

I fjor sommer ble den unge fotballdommeren pågrepet av politiet og forelagt en omfattende overgrepssiktelse – deriblant seksuell omgang med mindreårige og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn. Fredag skrev VG at mannen var siktet for overgrep mot over 400 mindreårige gutter.

I en pressemelding mandag bekrefter politiet VGs opplysninger. De skriver samtidig at de fornærmede guttene er i alderen ti til 18 år.

«Overgrepene har skjedd over en periode på to og ett halvt år og omfatter hele spekteret av sedelighetskapittelet i straffeloven. Dette er en svært alvorlig og omfattende sak som naturligvis er en stor påkjenning for de fornærmede guttene», heter det i pressemeldingen.

– Ikke utelukkende over nett

– Det er alt fra grove nettvoldtekter til det å forlede personer til å begå seksuelt krenkende handlinger. Overgrepene har skjedd i hovedsak, men ikke utelukkende, over nett, sier politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet til VG.

Da mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i fjor sommer ble han først løslatt etter bare et par uker.

– Det startet med én enkelt sak der det blant annet ble tatt en del beslag. Han ble løslatt fordi man ikke var klar over hvor stort beslaget var. Først da vi begynte å skrape så vi at det var mange flere fornærmede enn vi trodde. Da gikk vil ny pågripelse og ransaking, sier politiadvokaten.

Alle fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat som har som oppgave å ivareta deres interesser i saken. De fornærmede som er under 16 år har vært avhørt på Barnehuset som også har fulgt opp dem i etterkant, opplyser politiet.

Gjennom beslagene, som beskrives som svært omfattende, har politiet i samarbeid med Kripos identifisert de over 400 fornærmede. Det er gutter fra hele landet i tillegg til noen fra Sverige og Danmark.

Tror ikke materialet har blitt delt

Ifølge VGs opplysninger inneholder beslaget blant annet chattelogger fra meldingstjenestene «Line» og «Kik» – samt titusenvis av ulovlige bilder og videoer som fremstiller seksuelle overgrep mot de fornærmede i saken.

– Vi er igjennom beslaget, og er hovedsaklig ferdig med å identifisere de fornærmede. Vi har ikke grunnlag for å tro at materialet har blitt delt, sier politiadvokaten.

Den siktede mannen i 20-årene har ennå ikke blitt gjort kjent med hele siktelsen mot ham.

– Så langt har han i utgangspunktet erkjent de faktisk forhold, men han har ennå ikke blitt gjort med siktelsens og sakens omfang.

Fredag uttalte den siktede fotballdommerens forsvarer til VG at klienten er skuffet over sine egne handlinger.

– Han samarbeider med politiet og har vært i flere avhør. Han er ekstremt lei seg og går i terapi. Vi opplever at han har kommet svært langt, sa forsvareren.

Saken skal etter planen opp for retten høsten 2018.