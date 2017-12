Fotballdommer siktet for over 400 nettovergrep

Politiet mener fotballdommeren i 20-årene fra Østlandet utga seg for å være en ung kvinne på Internett og fristet over 400 mindreårige gutter med nakenbilder og videoer – i bytte mot overgrepsmateriale av dem selv.

I fjor sommer ble den unge fotballdommeren pågrepet av politiet og forelagt en omfattende overgrepssiktelse – deriblant seksuell omgang med mindreårige og fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Dommeren ble fremstilt for varetektsfengsling i en tingrett i Sør-Norge, og satt fengslet i et par uker før han ble løslatt.

Politiet mener den unge dommeren fortsatte med sine ugjerninger etter løslatelsen, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

Dommeren har siden sittet i varetekt mens et politidistrikt på Østlandet har etterforsket overgrepssaken i samarbeid med Kripos.

Ifølge VGs opplysninger har etterforskerne sikret seg et omfattende databeslag, som blant annet inneholder chattelogger fra meldingstjenestene «Line» og «Kik» – samt titusenvis av ulovlige bilder og videoer som fremstiller seksuelle overgrep mot de fornærmede i saken.

Politiet mener de såkalte nettovergrepene pågikk i perioden 2014 og 2016. De mener også at den siktede fotballdommeren utga seg for å være en ung kvinne, under dekknavnene «Sandra» og «Henriette», da han kontaktet et hundretalls mindreårige gutter.

I chattesamtalene med de fornærmede skal siktede ha tilbudt guttene nakenbilder og nakenvideoer, dersom de sendte ham seksualisert materiale av seg selv i retur.

Politiet mener chatte-loggene dokumenterer en omfattende kontakt med de fornærmede guttene, og at de beviser at han har truet enkelte av dem til å sende flere bilder og videoer ved å skrive at han vil publisere bilder og videoer av dem på internett.

Overgrepsmateriale som gjennomgås av politiet beskrives som spesielt og sært – blant annet fordi de fornærmede guttene har utlevert seg etter påståtte ønsker fra dommeren om å gjøre ting med seg selv som ikke forbindes med alminnelig forståelse av seksualitet, får VG opplyst.

Politiet mener dommeren utelukkende har hatt et seksuelt motiv, og at han har brukt svært mye tid bak datamaskinen.

Da politiet iverksatte etterforskning i fjor sommer, var de ikke kjent med omfanget i saken. I løpet av halvannet år har antallet identifiserte ofre økt i takt med dagene som har gått, og har nå oversteget over 400. Ifølge VGs opplysninger er noen av de fornærmede fra Sverige.

– Han samarbeider med politiet og har vært i flere avhør. Han er ekstremt lei seg og går i terapi. Vi opplever at han har kommet svært langt, sier fotballdommerens forsvarer til VG.

Politiadvokaten i det aktuelle politidistriktet har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.