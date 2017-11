Foreldrepar tiltalt for familievold

Politiet mener foreldreparet fra Romerike i Akershus utsatte sine tre mindreårige barn for vold og trusler gjennom seks år.

I midten av januar neste år må paret møte i Øvre Romerike tingrett og svare for anklagene om familievold som rettes mot dem.

Ifølge tiltalen, pågikk familievolden fra 2011 til 2017, både i parets hjem og andre steder i Norge og i utlandet.

Det aktuelle foreldreparet har to barn sammen, mens kvinnen har ytterligere et barn fra et tidligere forhold. De tre fornærmede barna er alle mindreårige.

Ifølge tiltalen var det yngste barnet knapt ett år da foreldrene utsatte vedkommende for vold og trusler, deriblant med salg mot ansiktet og kroppen, kvelertak, trusler og nedsettende kommentarer som «drittunge» – alt i påsyn av de eldre søsknene.

Nekter straffskyld

Ingen av barna skal ha blitt skånet, hverken fra vold og trusler – eller som vitner til vold og trusler, mener politiet.

Det eldste barnet fikk også beskjed om at foreldreparet hadde et ønske om at vedkommende «aldri ble født», ifølge tiltalen.

Advokat Jørund Lægland er oppnevnt som forsvarer for den tiltalte moren.

– Hun sier at det ikke stemmer og erkjenner ikker straffskyld, sier Lægland til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Den familievoldstiltalte faren erkjenner heller ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Runa Elin Kosberg til VG.