I romjulen ble spedbarnet sendt på sykehus med livstruende skader. Noen timer etter ble begge foreldrene pågrepet på sykehuset og siktet for mishandling.

Den tre måneder gamle datterens far er siktet for mishandling, mens moren er siktet for medvirkning til den angivelige mishandlingen.

Både mor og far er varetektsfengslet. Mor ble løslatt av tingretten fordi man ikke mente at det forelå skjellig grunn til å mistenke henne for passiv medvirkning til mishandling av datteren.

Lagmannsretten besluttet likevel med dissens å fengsle kvinnen frem til 24. januar.

På tirsdag besluttet politiet likevel at moren får være med datteren på sykehuset med vakthold.

– Svært vanskelig

Sturla Henriksbø, politiadvokat i Oslo politidistrikt, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Svein Holden er oppnevnt som forsvarer for far. Han ønsker heller ikke å kommentere saken.

Kirsten Sigmond, som er oppnevnt som forsvarer for mor, forteller at kvinnen nekter straffskyld for passiv medvirkning til mishandling og at hun har det svært vanskelig nå.

– Var ikke hjemme

I avhør har moren forklart at hun har sett mannen riste datteren. Hun forklarte at hun ikke forsto at ristingen var farlig, men at det var for å trøste. Av kjennelsen fra lagmannsretten går det frem at kvinnens forklaring om at det var for å trøste ikke samsvarer med den foreløpige kliniske undersøkelsen.

FORSVARER: Kirsten Sigmond forsvarer moren som nekter straffskyld. Sigmond forteller at moren har det svært tungt. Foto: Kristian Helgesen , VG

Sigmond sier at moren ikke var hjemme da ambulansen hentet datteren torsdag 28. desember og at hun dermed ikke vet hva som kan ha skjedd.

– Mens hun er ute, får hun en telefon fra familien om at datteren er sendt i ambulanse til sykehus. På sykehuset sitter de i tre timer uten å få noe informasjon, før hun blir pågrepet og satt på glattcelle over natten.

Ifølge forsvareren satt hun i arresten frem til halv ett dagen etter, gikk deretter i avhør frem til klokken halv syv på kvelden.

– Hun forklarer at hun ikke vet hva som har skjedd. Da hun dro ut på handletur var datteren helt fin, sier Sigmond, som forteller at kvinnen ikke har noen tidligere straffehistorikk.

Ifølge Sigmond ble kvinnen sendt til soning på Bredtveit etter å ha sittet i politiarresten. Hun forteller at moren bare fikk besøke barnet en gang i nyttårshelgen da hun satt fengslet.

– Hvis datteren døde, så skulle hun bli kontaktet, sier hun.

Politiadvokat Sturla Henriksbø vil ikke kommentere dette på nåværende tidspunkt.